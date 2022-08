Czesław Michniewicz został zapytany o Grzegorza Krychowiaka. Słowa selekcjonera dają do myślenia

Reprezentacja Polski już pod koniec listopada przystąpi do rywalizacji w najważniejszej imprezie czterolecia. Czesława Michniewicza czeka trudny okres, w trakcie którego będzie musiał podjąć wiele ważnych decyzji. O spory ból głowy selekcjonera przyprawia problem ze środkiem pola. Na mundialu na pewno nie zagra wciąż kontuzjowany Jakub Moder. Do tego często problemy zdrowotne miewa Krystian Bielik. Przyszłość Jacka Góralskiego, Karola Linettego oraz Mateusza Klicha również nie jest pewna.

Do gry natomiast najprawdopodobniej gotowy będzie krytykowany w ostatnim czasie Grzegorz Krychowiak. Jednakże jego forma będzie jedną wielką niewiadomą i to z racji tego, że zdecydował się przejść do ligi saudyjskiej. Selekcjoner, który był gościem wydarzenia „Lato w mieście” organizowanego przez KTS Weszło, został zapytany o etatowego pomocnika reprezentacji Polski.

Czesław Michniewicz zdradził, jaki jest problem z Grzegorzem Krychowiakiem przed MŚ w Katarze

Czesław Michniewicz z rozbrajającą wręcz szczerością wyznał, że na ten moment nie wie, czy popularny „Krycha” wystąpi na mistrzostwach świata. Dodał, że sam chciałby to wiedzieć, zdradzając jednocześnie, w czym tkwi kłopot. – Jest taki problem, że on będzie teraz grał w Arabii Saudyjskiej. Jego liga startuje 25 sierpnia. Do mistrzostw świata zagra maksymalnie osiem meczów i 15 października zakończy sezon. My dopiero za miesiąc, 22 listopada gramy z Meksykiem – powiedział, cytowany przez TVP Sport.

Po chwili selekcjoner Biało-Czerwonych dodał. – Nie wiem, co on będzie robić przez ten miesiąc i w jakiej dyspozycji będzie – rzucił do dziennikarzy. Z całą pewnością jest to problem, gdyż będzie trzeba przygotować dla niego specjalny plan indywidualny, aby podtrzymał swoją dyspozycję.

52-latek zdradził też, że zamierza wkrótce spotkać się z Grzegorzem Krychowiakiem i z nim porozmawiać o tej sytuacji. Piłkarz w tym momencie przebywa w Hiszpanii na obozie przygotowawczym.

