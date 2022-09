Czesław Michniewicz szykuje sensacyjne powołanie do kadry. To byłaby wielka niespodzianka

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego Biało-Czerwoni zmierzą się z Walią i Holandią w Lidze Narodów, zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym w mediach pojawiają się przecieki dotyczącego tego, których piłkarzy powoła Czesław Michniewicz. Selekcjoner jest obecnie na etapie rozsyłania zaproszeń na kadrę, a jedno z nich ma powędrować do gracza, o którym dotąd nikt nie wspominał w kontekście seniorskiej kadry.

Czesław Michniewicz rozważa powołanie Michała Skórasia do reprezentacji Polski

Pierwotny plan zakładał, że Michniewicz już podczas czerwcowego zgrupowania trener sprawdzi większość zawodników, co do których waha się w kontekście ewentualnego powołania na jesiennie mistrzostwa świata. Różne problemy zdrowotne poszczególnych piłkarzy oraz fakt, iż nie wszyscy regularnie grają w swoich klubach, sprawił, że jeszcze we wrześniu szkoleniowiec może pokusić się o pewne personalne eksperymenty.

Jedną z zagwozdek, której trener Biało-Czerwonych jeszcze nie rozwiązał, jest obsada skrzydeł. Kamil Jóźwiak prawdopodobnie zakończy grę w MLS już na początku października. Szansa, że jego Charlotte FC zakwalifikuje się do fazy play-off, jest mała. Jakub Kamiński jak na razie nie zabłysnął w Wolfsburgu, Przemysław Płacheta nie zachwyca w Birmingham City, podobnie jak Przemysław Frankowski w RC Lens.

W związku z tym z artykułu opublikowanego na portalu sport.pl dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Michniewicza znalazł się Michał Skóraś z Lecha Poznań. W obecnym sezonie rozegrał on już 15 meczów, w których uzbierał cztery gole i zaliczył trzy asysty.

