Groźny upadek Piotra Żyły! Polak długo nie podnosił się z zeskoku

Doświadczony reprezentant Polski wrócił do składu kadry A pod okiem trenera Thomasa Thurnbichlera. We wcześniejszy weekend Piotr Żyła, zamiast w Pucharze Świata, musiał szukać formy podczas Pucharu Kontynentalnego. „Wiewiór” dał tam kilka argumentów za tym, żeby ponownie znaleźć się w gronie najlepszych kadrowiczów.

PŚ w Engelbergu: Upadek Piotra Żyły podczas treningu!

Żyła zajął miejsce w kadrze za Dawida Kubackiego. Teraz to medalista olimpijski z igrzysk w Pekinie (2022), jedyny spośród polskich zawodniczek i zawodników, będzie musiał mocniej potrenować, oczekując na ponowną szansę.

Co do „Wiewióra”, ten powrót do kadry A zaliczył z przytupem. Podczas popołudniowego treningu na skoczni w Engelbergu Polak zaliczył bowiem upadek. Cała sytuacja wydawała się być dosyć groźna, głównie ze względu na impet, z jakim Żyła upada na zeskok. Całość wydarzyła się już po lądowaniu.

Swoje zrobiły warunki atmosferyczne, w Austrii mocno wieje, co z pewnością nie pomaga zawodnikom w uzyskaniu wyników, na jakim by im zależało. Plus wspomniana kwestia bezpieczeństwa.

– W szoku byłem, temu tak długo leżałem. Z nogami wszystko okej, gorzej, że uderzyłem się ręką w czoło i będę miał guza – w swoim stylu, z uśmiechem przyznał polski skoczek.

Skończyło się zatem na strachu. Polak popisał się zresztą najlepszą formą spośród wszystkich naszych reprezentantów w serii treningowej. Oprócz Żyły w Engelbergu skacze czterech innych Polaków: Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Kamil Stoch.

Co więcej, w kwalifikacjach Żyła skończył 131 metrów, raz jeszcze potwierdzając, że podczas nadchodzącego weekendu może być naprawdę mocny.

Puchar Świata w skokach narciarskich: Gdzie i kiedy kolejny konkurs?

Już od piątku najlepsi skoczkowie rywalizują na skoczni w Engelbergu. W Szwajcarii na 20 grudnia przewidziano oficjalny trening oraz kwalifikacje.

W sobotę (21.12) seria próbna, a następnie pierwsza seria konkursowa – która ruszy od 16:00. Dzień później, w niedzielę, od 14:30 kwalifikacje, a od 16:00 drugi konkurs indywidualny przewidziany na ten weekend w Engelbergu.

