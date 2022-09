Dariusz Dziekanowski krytykuje Czesława Michniewicza. „Można zrobić z siebie pośmiewisko”

Reprezentacja Polski w 2022 roku dostała się na mundial, utrzymała w dywizji A Ligi Narodów, ale wiele razy zagrała też znacznie poniżej swoich możliwości. Niektórzy wskazują, że to w dużej mierze przez ustawienie z trójką obrońców, do którego rzekomo nie mamy odpowiednich wykonawców. Za to, jaką formację ostatnio stosuje Czesław Michniewicz, dostaje mu się od kibiców czy różnych ekspertów. Trenera na celownik wziął na przykład Dariusz Dziekanowski.

Dariusz Dziekanowski krytykuje decyzje Czesława Michniewicza

Przed meczem z Walią selekcjoner kilka razy zastosował takie ustawienie i wszystkie mecze przegrał. Przełamanie przyszło dopiero w ostatniej kolejce Ligi Narodów, gdy pokonaliśmy zespół Roberta Page’a 1:0. Mimo tego jednak Dziekanowski uważa, iż Michniewicz popełnia błąd, trzymając się formacji z trójką obrońców i wahadłowymi.

– Kolejne mecze pokazują, że nasz szkoleniowiec albo nie trafia z doborem zawodników, albo jego wybrańcy nie czują się w takiej taktyce dobrze. Może też mieć miejsce i jedno, i drugie. Trudno jest mi znaleźć wytłumaczenie takiego bezrefleksyjnego trzymania się światowych trendów – napisała legenda Legii Warszawa w swoim felietonie w „Przeglądzie Sportowym”.

W dalszej części swojego tekstu Dziekanowski w metaforyczny sposób opisał, dlaczego formacja z trójką obrońców nie pasuje do reprezentacji Polski. – Z modą w piłce jest jak z ubraniami. Nie każdy będzie dobrze wyglądał w kroju slim, nie każdemu będą pasować spodnie, które kończą się nad kostkami. Ubrania trzeba dobierać do sylwetki, bo […] można zrobić z siebie pośmiewisko – podsumował.

