Trener Argentyny skomplementował Polaków. „Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej gry”

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Do mundialu zostały bowiem niespełna dwa miesiące, powoli wkraczamy w tę najgorętszą fazę przed turniejem. Selekcjonerzy wszystkich reprezentacji będą mieli teraz ręce pełne roboty. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni trafili do grupy C, gdzie zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną.

Trener ostatniej z wymienionych ekip został zapytany po meczu swojej drużyny z Jamajką (Albicelestes zwyciężyli 3:0) o Polaków. Lionel Scaloni chętnie zabrał głos na temat starcia z Polakami. Zresztą zrobił to nie pierwszy raz. Kilka miesięcy temu także wypowiedział się o reprezentacji Polski.

Trener Argentyny docenił reprezentację Polski. „Ta drużyna to nie tylko Lewandowski”

44-letni Argentyńczyk mówił o Biało-Czerwonych z ogromną dozą kurtuazji. Komplementował zespół Czesława Michniewicza, twierdząc, że będzie to trudny rywal, który stara się grać nieprzewidywalnie. Do tego ma naprawdę wybitnych piłkarzy. Szkoleniowiec nie skupiał się tylko na Robercie Lewandowskim.

– To zespół, który uzyskał awans po udanych eliminacjach i ładnej wygranej w barażach. Ta drużyna to nie tylko Lewandowski. Mają innych wielkich piłkarzy, którzy grają w dobrych ligach. Próbują też grać w różnych systemach: czasem grają w jeden sposób, a czasem inny. Dla nas to przeciwnik, do którego stylu gry nie jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni – powiedział, cytowany przez Meczyki.pl.

Lionel Scaloni opowiedział o rywalizacji Leo Messiego z Robertem Lewandowskim

Nie mogło zabraknąć pytania o rywalizację Leo Messiego z Robertem Lewandowskim. Trener Lionel Scaloni uważa, że kibice powinni cieszyć się, że ci zawodnicy dalej grają na wysokim poziomie, a do tego będą mieli okazje zagrać przeciwko sobie. – Nie powinniśmy szukać żadnych polemik. Obaj są niesamowitymi piłkarzami. Jeden z nich jest najlepszy ze wszystkich, a drugi jednym z najlepszych. Dlatego po prostu cieszmy się wszystkim, co jest związane z tą rywalizacją – dodał.

