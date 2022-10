Grzegorz Krychowiak został zapytany o koniec kariery reprezentacyjnej. Wymowna odpowiedź piłkarza

Wrześniowe mecze reprezentacji Polski nie były udane dla Grzegorza Krychowiaka, który zarówno za występ w starciu z Holandią, jak i spotkanie z Walią, był krytykowany. Nie brakowało głosów, że 32-latek powinien przestać otrzymywać powołania do kadry, a część kibiców domagała się wręcz, by Czesław Michniewicz nie uwzględniał pomocnika w układaniu listy powołanych na zbliżające się mistrzostwa świata.

Zamieszczony przez Krychowiaka wpis na Instagramie sugeruje jednak, że zawodnik Al-Shabab pojedzie z Biało-Czerwonymi do Kataru. Piłkarz spotkał się z selekcjonerem, który wręczył mu karteczkę z hasłem „Kierunek Katar”. „My i 25 innych” – napisał Krychowiak, co może oznaczać, że Michniewicz osobiście poinformował go o powołaniu na najważniejszą piłkarską imprezę czterolecia.

Grzegorz Krychowiak o końcu kariery w kadrze

I chociaż na Krychowiaka regularnie spada fala krytyki, a część fanów reprezentacji domaga się, by nie grał już w biało-czerwonych barwach, to sam zainteresowany nie zamierza żegnać się z kadrą narodową. Tak wynika z jego wypowiedzi na kanale „Po Gwizdku”, gdzie został zapytany o to, kiedy zakończy reprezentacyjną karierę.

Kiedy nadejdzie taki moment, kiedy powiem, że mi się nie chce. Ten moment jest jednak daleko. Wydaje mi się też, że to nie ty kończysz z reprezentacją, tylko reprezentacja z tobą. Jeśli zdrowie pozwala i trener oczekuje od ciebie gry, to jesteś na zgrupowaniu – odpowiedział.

Krychowiak zasugerował również, że pożegna się z reprezentacją wówczas, kiedy będzie pojawiał się coraz rzadziej na boisku. – Kiedy jesteś główną postacią i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że czas na boisku jest coraz krótszy, to trzeba powiedzieć sobie: Dzięki panowie, dałem tej drużynie bardzo dużo, a ona mi dała jeszcze więcej, ale to jest ten odpowiedni moment – stwierdził. Jak dodał, póki co nie zastanawia się, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją.

