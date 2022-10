Były reprezentant Polski zaskoczył. Twierdzi, że był lepszy od Roberta Lewandowskiego

Dawid Janczyk uznawany był za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia, a w 2005 roku przykuł uwagę skautów Chelsea, którzy zaprosili go na testy. Po powrocie z Londynu związał się z Legią Warszawa, ale na swoje „pięć minut” na arenach międzynarodowych musiał poczekać jeszcze dwa lata.

Dawid Janczyk i jego problemy z alkoholem

W 2007 roku napastnik strzelił trzy bramki na mistrzostwach świata U-20, co okazało się przepustką do świata wielkiego futbolu. 20-letni wówczas Janczyk podpisał kontrakt z CSKA Moskwa, jednak nie zdołał zawojować rosyjskiej ligi. Jego kariera znacznie wyhamowała, na co miały wpływ nie tylko kontuzje i wypożyczenia do innych zespołów, ale również problemy innej natury.

Piłkarz zaczął nadużywać alkoholu, o czym szczerze mówił podczas nagranego niedawno wywiadu dla hiszpańskiej telewizji Movistar Plus. – Po treningu myślałem tylko o pójściu do sklepu. Wracałem do domu, zamykałem drzwi i piłem. Whisky, wódkę... litr codziennie. Gdy patrzę w przeszłość, alkohol zawsze był ze mną – wyznał cytowany przez Meczyki.pl.

Był lepszy od Roberta Lewandowskiego?

Janczyk, który obecnie gra w Sadowniku Waganiec, czyli klubie kujawsko-pomorskiej okręgówki, wrócił wspomnieniami także do czasów gry dla Legii Warszawa. W czasie, gdy młody napastnik występował dla zespołu z Łazienkowskiej, w rezerwach Wojskowych grał Robert Lewandowski. – Uważam, że byłem lepszy Lewandowskiego. Wtedy przyszedł do mnie prezydent klubu, a Robert grał w zespole rezerw. Nie potrzebowali go wtedy w Legii. A ja czułem się wtedy jak najlepszy piłkarz na świecie – wyznał.

Janczyk nie ukrywa też, że jego zdaniem to Lewandowski jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie. – Jestem zły, bo wiem, że mógłbym być na jego miejscu – stwierdził. Przypomnijmy, Janczyk, podobnie jak Lewandowski, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w 2008 roku, za kadencji Leo Beenhakkera. Wychowanek Sandecji Nowy Sącz zdołał rozegrać zaledwie pięć spotkań w kadrze.

Czytaj też:

Kontrowersyjna teza byłego reprezentanta Polski. Chodzi o Złotą Piłkę dla Roberta LewandowskiegoCzytaj też:

Niezręczna sytuacja z udziałem byłego reprezentanta Polski. Z opresji uratował go Robert Lewandowski