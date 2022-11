Grzegorz Krychowiak zaszokował po meczu z Chile. Wymowne słowa na temat gry reprezentacji

Mimo że reprezentacja Polski zwyciężyła w meczu z Chile, to styl, w jakim to zrobiła pozostawia wiele do życzenia. Po spotkaniu Grzegorz Krychowiak wypowiedział się na ten temat. Środkowy pomocnik zaskoczył tym, co powiedział.

Reprezentacja Polski wygrała swój ostatni mecz przed mundialem w Katarze. Biało-Czerwoni pokonali Chile 1:0 po bramce Krzysztofa Piątka w końcówce. W strefie mieszanej dziennikarze TVP Sport porozmawiali z Grzegorzem Krychowiakiem, który w październiku zakończył sezon w Saudi Professional League. Środkowy pomocnik ocenił swoją postawę w tym meczu. – Czułem się bardzo dobrze fizycznie, mimo że warunki do gry w piłkę były bardzo trudne. Najważniejszy jednak jest ten pozytywny akcent. Zwycięstwo na pewno pozwoli nam bardzo dobrze przygotować się do pierwszego spotkania na mundialu w Katarze. Grzegorz Krychowiak: My tak będziemy grać, bo przynosi nam efekty Styl gry reprezentacji Polski nie powalał w tym meczu, był bardzo toporny. Jednak przyniósł on zamierzony skutek i to Biało-Czerwoni wrócili z tego meczu z tarczą. Na pytanie dotyczące gry naszej kadry, zawodnik Al-Shabab stwierdził, że tak będą wyglądały występy podopiecznych Czesława Michniewicza na mundialu w Katarze. My tak będziemy grać, bo ta gra przynosi nam efekty. Nie oczekujcie od nas, że będziemy grać pięknie w piłkę, bo taka gra nie przynosiła nam efektów. Ten sposób gry, odpowiednia defensywa, przesuwanie, walka, zaangażowanie i pół sytuacje, które sobie stworzymy i wykorzystamy, to w ten sposób będziemy wygrywać spotkania – podkreślił. Krychowiak: Gra się po to, żeby wygrywać Według Grzegorza Krychowiaka taka gra jest sposobem do tego, żeby coś osiągnąć w tym turnieju. Zawodnik dopytywany, czy taki był plan, żeby w takim stylu grać w meczu z Chile, Krychowiak odparł, że tak. Gra się po to, żeby wygrywać. To, że dziś wygraliśmy, nie oznacza, że jest bardzo dobrze, ale czujemy się pewni siebie. Kiedy wyjeżdża się na turniej i kiedy się wygrywa, to jest lepiej. Wiemy, w którym kierunku iść, ale ten pierwszy mecz będzie podobny do tego, który rozegraliśmy z Chile – zakończył. Czytaj też:

