Michniewicz zdradził, nad czym będą pracować Polacy. To będzie „tajna broń” na Meksyk?

Reprezentacja Polski przyleciała już do Kataru, gdzie za kilka dni zmierzy się z Meksykiem w meczu fazy grupowej. Podczas konferencji prasowej Czesława Michniewicza zapytano o to, na czym sztab szkoleniowy zamierza skupić się w najbliższych dniach. Ze słów trenera wynika, że chce on przepracować kilka elementów gry.