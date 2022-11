Robert Lewandowski zdecydował się na szczere wyznanie. Zdradził plany na przyszłość

Reprezentacja Polski trafiła do grupy C na mundialu w Katarze. Tam zmierzymy się z Meksykiem 22 listopada, Arabią Saudyjską 26 listopada i dwukrotnymi zwycięzcami Argentyną 30 listopada.

Robert Lewandowski o starciu z Leo Messim

Robert Lewandowski w rozmowie z BBC 5 Live zdradził, co będzie dla niego znaczyło starcie przeciwko Leo Messiemu, czyli legendzie jego obecnego klubu – FC Barcelony. Przypomnijmy, Argentyńczyk opuścił Barcelonę latem 2021 roku i obecnie gra dla PSG, podczas gdy „Lewy” przeniósł się do Blaugrany tego lata w przenosinach za 42 miliony funtów z Bayernu Monachium.

Kapitan reprezentacji Polski przyznał, że bardzo cieszy się na to spotkanie. – Będę szczęśliwy, że będę miał okazję zagrać przeciwko Argentynie i Messiemu – on na zawsze zmienił futbol – podkreślił 34-latek.

Robert Lewandowski ma jedno marzenie

Robert Lewandowski osiągnął wiele w swojej piłkarskiej karierze. Napastnik ma na swoim koncie wiele indywidualnych, jak i drużynowych trofeów na czele z Ligą Mistrzów. Jednak kapitan Biało-Czerwonych jeszcze nie wszystkie marzenia spełnił.

Co prawda Robert Lewandowski jest rekordzistą pod względem liczby strzelonych bramek w 134 występach w reprezentacji Polski, ale nie udało mu się jeszcze zaistnieć na największej scenie. Co ciekawe napastnik FC Barcelony nie ma jeszcze na swoim koncie bramki w finałach mistrzostw świata.

34-latek zdradził, że jego marzeniem jest zdobycie bramki na tym turnieju. – Zdobycie bramki na mundialu byłoby ogromnym marzeniem i zamierzam zrobić wszystko dla tego marzenia. Mam nadzieję, że w tych Mistrzostwach Świata to się stanie – powiedział Lewandowski w godzinnym wywiadzie z Guillem Balague dla BBC Radio 5 Live.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski

Pomimo wszystkiego, co osiągnął w swojej karierze Robert Lewandowski nadal chce grać dla reprezentacji Polski. Jeśli Biało-Czerwoni zakwalifikują się do Mistrzostw Świata w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, ten jest gotowy, by w nich wystąpić.

– Nie sądzę, że to będzie mój ostatni mundial. Chcę zagrać w kolejnych mistrzostwach świata – zakończył.

Czytaj też:

Mundial w Katarze będzie ostatnim dla Roberta Lewandowskiego? Wymowne słowa kapitanaCzytaj też:

Lewandowski odniósł się do słów Krychowiaka. „Musimy dobrać idealną taktykę”