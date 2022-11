Lewandowski odniósł się do słów Krychowiaka. „Musimy dobrać idealną taktykę”

Robert Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej po przylocie do Kataru. Dziennikarze zapytali naszego kapitana o adaptację do warunków panujących w kraju z Bliskiego Wschodu. – Jeśli chodzi o Doha, to wielokrotnie tu byłem i wiedziałem czego się spodziewać, więc jest mi z tego powodu łatwiej – odparł.

Wiedzieliśmy, jaka będzie tu temperatura, ale dla każdgo będą te same warunki. My będziemy przygotowani – zapewnił.

Robert Lewandowski: Czuję się wypoczęty

Przerwa reprezentacyjna spowodowana mundialem w Katarze sprawiła, że zawodnicy na co dzień występujący w europejskich pucharach mieli chwilę odpoczynku. Robert Lewandowski stwierdził na tej konferencji, że od ostatniego zgrupowania grał co 2-3 dni. – Poza jednym odpoczynkiem w Lidze Mistrzów i niezaplanowanymi 30 minutami w lidze – zauważył.

Jednak dla kapitana naszej reprezentacji to nie problem. – W tych ostatnich dniach mogłem się skupić na treningach, których brakowało. Czasem ten trening dla mnie może być bardziej efektywny, niż samo spotkanie i pod tym względem czuję się wypoczęty – zapewnił.

Czym różni się mundial w Katarze od innych?

Robert Lewandowski został również poproszony, by odniósł się do tego, jak się czuje w porównaniu do poprzednich imprez, które odbywały się po skończonym sezonie.

Na wielkich turniejach, które rozgrywane były po sezonie mieliśmy trzy tygodnie na przygotowanie się. Teraz tutaj będziemy w rytmie po chwili przerwy, która na pewno nam pomogła – stwierdził.

Zdaniem napastnika FC Barcelony na poprzednich imprezach była większa niewiadoma odnośnie do formy i czucia gry. – Teraz taka niepewność powinna być na niższym poziomie – stwierdził.

Reakcja Lewandowskiego na słowa Krychowiaka: Efektywność będzie najważniejsza

Na konferencji prasowej Robert Lewandowski odniósł się także do słów Grzegorza Krychowiaka, który powiedział, żeby się przyzwyczaić do takiego grania, jaki był w meczu z Chile. Zdaniem naszego kapitana gra w tym spotkaniu nie była porywająca, ale efektywna.

Zdajemy sobie sprawę, że tu efektywność będzie najważniejsza. Forma w meczu z Chile a forma mundialowa będzie inna. Nie ma co oczekiwać, że będziemy reprezentacją, która będzie grała finezyjną piłkę, bo też trzeba wiedzieć, jakie mamy możliwości i atuty, a jakie są atuty przeciwnika. Musimy dobrać idealną taktykę, by być lepszymi od naszych przeciwników –podkreślił Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski przyznał, iż Biało-Czerwoni przygotowują się na to, że przeciwnik będzie się bardziej skupiał na jego obecności. – Obrońcy będą mnie podwajać i chcemy to wykorzystać. W innych przestrzeniach pojawią się wolne pola i inni zawodnicy muszą to wykorzystać. Na to się przygotowujemy i jesteśmy na to gotowi – zakończył.

