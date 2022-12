Czesław Michniewicz docenił grę Polaków. „Mecz mógł potoczyć się inaczej”

Czesław Michniewicz jest ojcem sukcesu reprezentacji Polski, która po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy mistrzostw świata. Niestety w 1/8 finału nie udało się pokonać reprezentacji Francji i odpadliśmy z mistrzostw świata. Selekcjoner naszej kadry przyznał, że ten mecz mógł się potoczyć zdecydowanie inaczej.

Czesław Michniewicz: Żałuję strzału Zielińskiego

Czesław Michniewicz wiedział, że spotkanie nie będzie łatwe i od początku nastawiał się na prowadzenie gry przez Francuzów. Jak się okazało, nasi piłkarze znaleźli kilka słabych punktów Les Bleus i byli w stanie zagrozić ich bramce. Selekcjonerowi najbardziej w pamięci zapadł moment, w którym Piotr Zieliński nie zdołał zamienić wyniku na 1:0 dla Polski.

– Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie trudny mecz. Chcieliśmy zagrać inaczej. Mieliśmy kilka momentów, w których utrzymywaliśmy piłkę i mogły zakończyć się bramką. Żałuję strzału Piotra Zielińskiego i tej dobitki. Najgorsze co mogło nas spotkać, to bramka do szatni. Przez to w drugiej połowie Francja mogła czuć się pewnie i to czyniła – powiedział Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz: Ten mecz mógł się potoczyć inaczej

Czesław Michniewicz nie chciał komentować indywidualnych występów każdego z piłkarzy, jednak jest bardzo zadowolony z postawy reprezentantów Polski. Jak twierdzi, mecz z Francją mógł mieć całkiem inny przebieg.

– Na podsumowania przyjdzie czas. Dzisiaj są emocje. Chciałbym podziękować piłkarzom i sztabowi za pracę, jaką wykonali w przygotowaniach do tego mundialu i jego trakcie oraz kibicom za wsparcie. Nasza przygoda z mistrzostwami świata się zakończyła i przegraliśmy z mistrzem świata. Francja miała swoje sytuacje, ale ten mecz mógł skończyć się różnie, gdybyśmy pierwsi zdobyli gola – stwierdził selekcjoner.

Czesław Michniewicz widzi potencjał w naszej kadrze

Trener Polaków zauważył, że polska kadra ma w sobie bardzo dużo potencjału i szans na świetlaną przyszłość za sprawą młodych piłkarzy. Dodał, iż jest kilka rzeczy, nad którymi Polacy powinni poćwiczyć.

– Wielu zawodników przez kilkanaście lat będzie występować w reprezentacji. Kiwior, Zalewski i inni będą zbierali cenne doświadczenie. Warto popracować nad fizycznością. Widzieliśmy po Francuzach, jacy są silni. Musimy w tę stronę zmierzać – zakończył Czesław Michniewicz.

