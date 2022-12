Apel Szczęsnego do polskich piłkarzy. Na tym powinni się skupić

Przygoda reprezentacji Polski z mistrzostwami świata w Katarze zakończyła się na etapie 1/8 finału. Polacy wykonali założony przez siebie plan, a w ostatnim meczu przeciwko Francji pokazali klasę i zaprezentowali naprawdę dobry futbol, sprawiając mistrzom świata wiele problemów. Maciej Szczęsny postanowił zaapelować do Polaków i wskazał, czego powinni unikać, żeby robić postępy.

Maciej Szczęsny radzi polskim piłkarzom: Szlifujcie, co macie najlepszgo

Mecz z reprezentacją Francji zakończył się porażką 1:3, jednak polska kadra pokazała, że ma bardzo duży potencjał w ofensywie, którego wcześniej nie okazywała. Maciej Szczęsny dobrze przyglądał się spotkaniu i wystosował apel do piłkarzy.

– Ten jeden mecz pełni szczęścia mi nie daje, bo oczywiście wynik się nie zgadza. Na pewno jest jednak drogowskazem i sygnałem. Jeśli nie chcecie zostać w piłkarskim średniowieczu, szlifujcie to, co macie najlepszego, a nie to, co jest średnio wydajne, niewidowiskowe i niezachęcające dla kibiców. A na pewno nienapędzające takiej pozytywnej aury wokół polskiej piłki – powiedział tata Wojciecha Szczęsnego w programie „Katar Express”.

Nieporozumienia w reprezentacji Polski

Tuż po odpadnięciu Polaków z mundialu pojawiły się doniesienia o rzekomych problemach w kadrze Polaków. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński skrytykowali defensywny styl gry, a kapitan kadry złożył niejednoznaczną deklarację w sprawie dalszej gry dla Biało-Czerwonych.

W sieci wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Czesława Michniewicza. PZPN ma zadecydować do świąt Bożego Narodzenia czy były trener Legii Warszawa pozostanie na swoim stanowisku.

