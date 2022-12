Ekspert wskazał trenera, który powinien zostać selekcjonerem Polaków. Przedstawił kilka argumentów

Mijają kolejne dni, zbliża się koniec 2022 roku, a nadal nie wiadomo, kto będzie odgrywał rolę selekcjonera reprezentacji Polski po 31 grudnia. Czy będzie to Czesław Michniewicz? Niewykluczone, choć jego umowa kończy się właśnie w Sylwestra. Z drugiej strony przedstawiciele PZPN spotkali się z trenerem już dwukrotnie i nadal nie są zdecydowani co do jego przyszłości. Do federacji spływają natomiast różne kandydatury, także zagraniczne. W wyborze działaczom postanowił pomóc Dariusz Dziekanowski.

PZPN szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Ekspert wskazał bowiem odpowiedniego człowieka na stanowisko szkoleniowca Biało-Czerwonych w swoim najnowszym tekście opublikowanym na portalu interia.pl. Legenda Legii Warszawa nie zgadza się z takim postawieniem sprawy, według którego najlepiej byłoby sięgnąć po zagranicznego specjalistę.

Dziekanowski pisze, że jest zwolennikiem krajowej opcji. Na kogo zatem on by postawił, gdyby był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Wiadomo, że na pewno nie na Macieja Skorżę, ponieważ ten odmówił Cezaremu Kuleszy (prezesowi PZPN) ze względu na pracę podjętą całkiem niedawno w Japonii.

Dariusz Dziekanowski: Jan Urban powinien przejąć reprezentację Polski

Mając to na uwadze, Dziekanowski wskazał innego godnego kandydata pochodzącego z naszej ojczyzny. – Już rok temu jednym z najpoważniejszych kandydatów był Jan Urban i moim zdaniem jest to ponownie najsensowniejsza opcja – stwierdził ekspert i felietonista Interii.

Były reprezentant Polski wymienił też kilka atutów, które ma Urban. Przede wszystkim jest utytułowanym piłkarzem, dzięki czemu jego osobę można traktować jako piłkarski autorytet. Preferuje też znacznie odważniejszy styl gry, co udowadniał w wielu klubach, a ostatnio w Górniku Zabrze. Ponadto nie daje sobie wejść na głowę gwiazdom drużyn, które prowadzi oraz nie boi się stawiać na młodych zawodników, których trzeba będzie wprowadzać do naszej kadry w miejsce liderów takich jak Kamil Glik czy Grzegorz Krychowiak.

