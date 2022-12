Portugalski trener chce prowadzić reprezentację Polski. Zgłosił się do PZPN

To, co obecnie dzieje się wokół stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, można zgrabnie nazwać „giełdą nazwisk”. W praktyce oznacza to, że nasza federacja nieoficjalnie szuka następcy Czesława Michniewicza i nie ogłosiła rozstania z nim tylko dlatego, iż jak na razie nie znalazła odpowiedniego kandydata. Poza tym do PZPN-u wpływają propozycje od samych szkoleniowców czy ich menedżerów. W ten sposób zainteresowanie pracą z Biało-Czerwonymi miał wyrazić między innymi znany trener z Portugalii.

Konkurs na trenera reprezentacji Polski

Sytuacja wokół naszej kadry jest jednak skrajnie niejasna. Z jednej strony Michniewicz i jego zespół osiągnęli cel sportowy, to znaczy wyszli z mundialowej grupy i odpadli z turnieju dopiero po porażce 1:3 z Francją z w 1/8 finału. Z drugiej wiele osób (od kibiców, po dziennikarzy i ekspertów) nie podobał się styl gry Polaków, skrajnie defensywny. Z trzeciej natomiast bardzo źle na wizerunek obecnego selekcjonera wpłynęła między innymi afera premiowa.

Dlatego aktualnie mało kto, włącznie z niektórymi osobami z PZPN-u, wyobraża sobie dalszą współpracę z Michniewiczem. Cezary Kulesza miał już ponoć nawet kontaktować się z niektórymi trenerami, na zasadzie zorientowania się, czy byliby chętni przejąć reprezentację Polski. Taką możliwość odrzucił Maciej Skorża, pracujący od niedawna w Japonii. Nenad Bjelica z kolei dementował rzekome rozmowy w tej sprawie.

Paulo Bento chce być selekcjonerem Biało-Czerwonych

Jak donosi portal sportowefakty.wp.pl do naszej federacji wpłynęła jednak interesująca kandydatura – chodzi o Paulo Bento, który do niedawna prowadził drużynę Korei Południowej. Azjatycki zespół również brał udział w katarskim mundialu i zakończył w nim udział w 1/8 finału po porażce 1:4 z Brazylią. Portugalczyk nie został jednak zwolniony, lecz po prostu skończył mu się kontrakt z tamtejszą federacją.

Bento w swoim CV ma takie kluby jak Sporting CP, Cruzeiro Olympiacos Pirques, Chongqing oraz reprezentacje Portugalii i wspomnianej Korei Południowej.

Czytaj też:

Jakub Kiwior celem transferowym numer jeden dla wielkiego klubu. „Jest priorytetem”Czytaj też:

Kylian Mbappe przed historyczną szansą. Ten rekord pozostaje niepobity od 20 lat