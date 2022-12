Zaskakująca kandydatura na stanowisko selekcjonera. Media: To były trener Realu Madryt

Mimo że kontrakt Czesława Michniewicza obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku, to przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski wciąż jest niejasna. Lista potencjalnych jego następców jest bardzo długa, a media donoszą, że swoją kandydaturę do PZPN miał zgłosić były trener Realu Madryt.

Czesław Michniewicz próbował obronić się przed medialnymi zarzutami w rozmowie w RMF FM. – Nie było takich sytuacji, które są opisywane w mediach. To jest totalna bzdura. Rozmawiałem osobiście z niektórymi piłkarzami i nikt nie napisał, że nie chce ze mną pracować – zapewnił. A odnosząc się do tematu premii, to selekcjoner reprezentacji Polski zapewnił, że nie było żadnego spotkania w jego pokoju. Kiedy PZPN podejmie decyzję? Gra na zwłokę Polskiego Związku Piłki Nożnej niepokoi kibiców i ekspertów piłkarskich, którzy uważają, że trzeba powoli przygotowywać się do eliminacji do Euro 2024. Z kolei Cezary Kulesza nie chce się spieszyć i przyznał, że Związek powiadomi o wszystkim w odpowiednim czasie. – Gdy nadejdzie pora, Polski Związek Piłki Nożnej wyda komunikat – powiedział Kulesza, cytowany przez portal sport.tvp.pl. Z ustaleń Piotra Koźmińskiego z WP SportoweFakty wynika, że czwarte i najprawdopodobniej ostatnie spotkanie Czesława Michniewicza z Cezarym Kuleszą odbędzie się 22 grudnia. Jak czytamy w artykule, nieoficjalnie ma mówić się, że misja obecnego selekcjonera za sterami Biało-Czerwonej kadry najprawdopodobniej dobiega końca. Długa lista następców Czesława Michniewicza W mediach pojawiła się długa liczba nazwisk potencjalnych następców Czesława Michniewicza. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Herve Renarda, Andrija Szewczenkę, Nenada Bjelicę, Paulo Bento, Claudio Ranieriego, Domenico Tedesco, czy Andreę Pirlo. Jak donosi dziennikarz WP Sportowych Faktów, do PZPN zgłosił się także były trener Realu Madryt – Juan Ramon Lopez Caro. Hiszpan prowadził ekipę Królewskich w 33 spotkaniach w sezonie 2005/2006. Ponadto w swoim CV ma trenowanie takich klubów jak Racing Santander, Celta Vigo, Vaslui (Rumunia), czy kluby z ligi chińskiej. Ponadto szkoleniowiec trenował reprezentacje Arabii Saudyjskiej i Omanu. Czytaj też:

