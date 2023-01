Probierz zareagował na słowa Kuleszy. Chodzi o przejęcie kadry

Cezary Kulesza wciąż nie podał, kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski, jednak zapewnił, że obecnie nie jest brany pod uwagę kandydat z Polski. Co więcej, prezes PZPN poinformował, iż rozważa trzech trenerów, ale nie zdradził, o kogo może chodzić. Wcześniej „Przegląd Sportowy” pisał, że są to: Paulo Bento, Steven Gerrard oraz Vladimir Petković. Kilka dni temu Cezary Kulesza powiedział, że jednym z kandydatów do objęcia posady selekcjonera, którego bierze pod uwagę, jest Michał Probierz.

– Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruję się i nie mówię, jaka jest sytuacja. Czas pokaże – mówił szef PZPN.

Choć wiadomo już, że to nie on zostanie trenerem Roberta Lewandowskiego i spółki, to nie pozostał obojętny na słowa Cezarego Kuleszy.

Michał Probierz odpowiedział Cezaremu Kuleszy

Selekcjoner reprezentacji Polski U21 porozmawiał z dziennikarzami portalu „Meczyki”. Przyznał, że to nie dziwne, iż „chodzi po głowie” Cezarego Kuleszy, gdyż bardzo długo się znają, pracowali razem oraz wspólnie osiągali sukcesy.

– Cieszę się, że prezes wymienia mnie w gronie. Na pewno mnie jednak nie wybierze, bo opinia publiczna by go zjadła – stwierdził. – Jest trend nienawiści do mojej osoby. Pierwsze, co by było, to „beznadziejny wybór” w opinii publicznej. Myślę, że każdy się kieruje jakąś opinią – powiedział Michał Probierz.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dalej nie podjął ostatecznej decyzji, jednak wg doniesień mediów, ma to się wydarzyć do końca stycznia.

