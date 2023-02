To musi się koniecznie zmienić w reprezentacji Polski. Stanowcze słowa młodego piłkarza

Pod koniec stycznia w końcu dowiedzieliśmy się, kto będzie prowadził naszą piłkarską reprezentację Polski. Stanowisko selekcjonera powierzono Fernando Santosowi, po którym kibice, eksperci, a nawet sami zawodnicy spodziewają się wiele. Najlepiej świadczą o tym słowa Jakuba Kamińskiego, który otwarcie wyznał, że chciałby, aby jedna rzecz w zespole Biało-Czerwonych drastycznie się zmieniła.

Jakub Kamiński mówi, jak powinna zmienić się reprezentacja Polski

Młody piłkarz nawiązał do stylu gry, jaki w ostatnim czasie prezentował nasz zespół narodowy. Eufemistycznie rzecz ujmując, nie był on efektowny. Polacy skupiali się na skrajnej defensywie, zwłaszcza podczas mundialu. W starciach z Meksykiem czy Argentyną ograniczali się jedynie do przeszkadzania rywalom. Nawet Arabii Saudyjskiej oddali inicjatywę. Taki stan rzeczy trudno było zaakceptować niektórym kadrowiczom, co – przynajmniej po części – doprowadziło do zakończenia współpracy z Czesławem Michniewiczem.

Jego następca też słynie raczej z pragmatyzmu, ale mimo to sami kadrowicze wiele obiecują sobie po tej współpracy. Życzeniem wielu z nich byłoby odważniejsze podejście do meczów. Te pragnienia jasno wyraził Jakub Kamiński w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Zapytany o to, na co liczy po przyjściu Santosa do ekipy Biało-Czerwonych, odparł jednoznacznie. – Na uwolnienie potencjału ofensywnego – przyznał bez ogródek. – Umówmy się, mamy piłkarzy, którzy grają w dobrych ligach i stanowią o sile swoich drużyn. Strzelają gole, zaliczają asysty i stwarzają dużo sytuacji. Chciałbym, abyśmy przenieśli to wszystko na reprezentację – stwierdził 21-latek.

