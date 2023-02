Młody talent z Brazylii chce grać dla reprezentacji Polski. „To niezły pomysł, prawda?”

Na całym świecie, także w Ameryce Południowej, jest mnóstwo młodych piłkarzy, którzy w przyszłości mogliby reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Chęć uczynienia tego właśnie zadeklarował jeden z talentów z ligi brazylijskiej. Zawodnik ten dopiero co podpisał umowę z Corinthians, czyli jednym z największych klubów na całym kontynencie.

Guilherme Zimovski zawodnikiem Corinthians

Chodzi o niejakiego Guilherme Zimovskiego, który ma dopiero 18 lat i właśnie parafował swój pierwszy profesjonalny kontrakt w karierze. Dotychczas występował w zespole U-20 w Capivariano, gdzie imponował na tyle, iż zasłużył na transfer do znacznie większego i bardziej uznanego klubu.

Do transferu doszło dokładnie 16 lutego bieżącego roku. „Mogę jedynie podziękować Bogu za wszystko, co dzieje się w moim życiu. Specjalne podziękowania należą się też mojej rodzinie za to, że zawsze jest przy mnie, dziękuję też moim przyjaciołom i agentom. Mam nadzieję, że dzięki tej koszulce przejdę do historii” – napisał prawy skrzydłowy na swoim Twitterze.

Guilherme Zimovski chce grać dla reprezentacji Polski

Kilka dni później o przenosinach Zimovskiego do Corinthians na tym samym portalu społecznościowym wspomniał Arkadiusz Stelmach, który zawodowo zajmuje się młodzieżowym skautingiem. „Dla 18-letniego skrzydłowego z polskim paszportem to spory przeskok. Do tej pory grał w małych klubach. Jego dziadek wyemigrował do Brazylii przez drugą wojnę światową. Rodzina wie co nieco o Polsce, znają parę słów” – opowiedział.

Brazylijczyk zauważył w ten wpis i odniósł się do niego, jednocześnie składając intrygującą deklarację. „Cześć, polscy obywatele. Chcę podziękować, za wasze zainteresowanie. Jestem polskim potomkiem. Może kiedyś zagrać w reprezentacji Polski. To niezły pomysł, prawda?” – stwierdził Zimovski.

W tej chwili nie wiadomo, czy PZPN kontaktował się jakkolwiek z tym zawodnikiem.

