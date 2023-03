Reprezentant Polski nie przyjedzie na zgrupowanie. Wiadomo, kto go zastąpi

Niektórzy reprezentanci Polski mają ogromnego pecha, gdy regularnie tracą możliwość występowania w naszej seniorskiej kadrze. Jedną z takich osób jest bez wątpienia Kamil Piątkowski, którego znowu trapią problemy zdrowotne. Wydawało się, że najgorsze już jest za nim i że po transferze do Belgii w końcu na dobre odgoni od siebie kontuzje. Nic bardziej mylnego. Jeszcze jeden uraz sprawił, że obrońca na pewno nie wystąpi w spotkaniu z Czechami i Albanią.

Kamil Piątkowski nie zagra w reprezentacji Polski z Czechami i Albanią

Wychowanek Zagłębia Lubin miewał sporo tego rodzaju kłopotów już za czasów gdy w Red Bullu Salzburg. Tej zimy trafił jednak na wypożyczenie do Gentu, gdzie miał większą szansę na regularne występy. W lidze belgijskiej odnalazł się świetnie, rozegrał 8 z 10 możliwych meczów (2 stracił przez inną kontuzję) i wyglądał na tyle dobrze, że Fernando Santos postanowił powołać go do reprezentacji Polski.

Niestety tuż przed rozpoczęciem zgrupowania Piątkowski rozegrał mecz, który okazał się dla niego pechowy. Drużyna z Gandawy mierzyła się z KAS Eupen 19 marca i choć nasz rodak wyszedł na to spotkanie w wyjściowym składzie, to nie zdołał go dokończyć. W 69 minucie musiało dojść do zmiany. Choć klubowi medycy udzielili pomocy 23-latkowi, ten nie był w stanie kontynuować gry. Dzień później, po dokładniejszych badaniach zadecydowano, że nie ma szans, by zagrał w marcowych meczach reprezentacji Polski.

Bartosz Salamon zastąpi Kamila Piątkowskiego

Wieczorem 20 marca zostało to oficjalnie potwierdzone przez PZPN, a właściwie przez rzecznika prasowego, czyli Jakuba Kwiatkowskiego. „Kamil Piątkowski nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji. Uraz mięśniowy, którego doznał we wczorajszym meczu ligowym, wyklucza jego udział w meczach z Czechami i Albanią. Na zgrupowaniu jest już powołany w jego miejsce Bartosz Salamon” – wyjaśnił na Twitterze.

