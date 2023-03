Mecz Polska – Albania na PGE Narodowym znów zagrożony. Podano absurdalny powód

Ten temat jest „wałkowany” już od bardzo dawna, jednak w dalszym ciągu pojawiają się wątpliwości, co do organizacji meczu Polska – Albania na PGE Narodowym. Ku przypomnieniu – w listopadzie 2022 roku została wykryta wada w stalowej konstrukcji dachu obiektu, przez co sparing reprezentacji Polski z Chile musiał odbyć się na stadionie Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, gdzie swoje mecze na co dzień rozgrywa stołeczna Legia. Choć wydano już zielone światło, co do organizacji najbliższego meczu, może okazać się, że i tak się on tam nie odbędzie.

Rzeczniczka stołecznego ratusza potwierdza użyteczność PGE Narodowego

Jakiś czas temu Cezary Kulesza poinformował, że mecz Polska – Albania na pewno odbędzie się na PGE Narodowym. Mimo wstępnych wątpliwości, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził, że obiekt spełnia warunki do zorganizowania tam imprezy masowej.

— Tak jak informowaliśmy, wydaliśmy dzisiaj pozytywną decyzję na przeprowadzenie w dniu 27 marca imprezy masowej, czyli meczu Polska-Albania, na Stadionie Narodowym — cytuje słowa rzeczniczki stołecznego ratusza Moniki Beuth „Przegląd Sportowy”.

Mecz Polska – Albania na PGE Narodowym znów zagrożony

Nie oznacza to, że wszystko jest w stu procentach pewne. PINB wydał ostrzeżenie przed określonymi warunkami pogodowymi, które nie mogą panować w trakcie użytkowania stadionu. Oznacza to, że w trakcie trwania meczu nie może wiać silny wiatr.

— Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Warunkach ograniczonego użytkowania Stadionu Narodowego w Warszawie” z 24 lutego br., jeżeli w dniu meczu Polska — Albania będzie wiał silny wiatr, to organizator nie powinien dopuścić do odbycia tego masowego wydarzenia – powiedział zastępca rzecznika Urzędu m.st. Warszawy Jakub Leduchowski w rozmowie z wcześniej przytoczonym dziennikiem.

Czytaj też:

Ben Lederman był zaskoczony powołaniem do kadry. Wyjawił, co może dać drużynieCzytaj też:

Nowe informacje ws. kontuzji Bednarka i Piątkowskiego. Możliwe kolejne powołanie