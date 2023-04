Maciej Rybus wróci do PKO BP Ekstraklasy? Menedżer: „Nie wykluczam”

W ostatnich miesiącach Maciej Rybus nie ma najlepszej prasy w Polsce. Lewy defensor został wykluczony z gry w reprezentacji Polski po tym, jak nie zdecydował się opuścić Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie. Ponadto były już reprezentant kraju zaznaczył, że jest tam szczęśliwy i nie widzi powodów, dla których miałby się przenosić. Teraz gdy pojawiły się kłopoty zaczęły pojawiać się głosy o jego możliwym opuszczeniu Spartaka Moskwa.

Maciej Rybus odejdzie ze Spartaka Moskwa?

Maciej Rybus nie został powołany na żaden mecz reprezentacji Polski za kadencji Czesława Michniewicza i nic nie wskazuje na to, by nowy selekcjoner również miał zwrócić na niego uwagę. Na jego nieszczęście w kadrze zaszło sporo zmian, w tym również system i sposób jej gry, co rozpoczął Michniewicz, a kontynuuje Fernando Santos. Ponadto w Spartaku Moskwa pełni rolę marginalną. Po raz ostatni pojawił się na boisku 27 listopada w meczu Pucharu Rosji przeciwko Zenitowi Saint-Petersburg.

Od tamtej chwili przebywa albo na ławce rezerwowych lub w ogóle nie jest powoływany do kadry meczowej. Jego interesy reprezentuje Mariusz Piekarski. Nie można się zatem dziwić, że skoro jego sytuacja jest taka, a nie inna, defensor zalecił mu poszukiwanie nowej ekipy, w której będzie mógł grać więcej. Menedżer gościł w programie „Po Gwizdku”, podczas którego przyznał, że wszystko wskazuje na to, że Maciej Rybus zmieni pracodawcę latem tego roku. – Dziś nie wiem, gdzie Maciek zagra. Nie chciałbym za wcześnie wychodzić przed szereg i mówić o tym, gdzie wyląduje. Jeszcze nie jest czas, aby to robić – powiedział Piekarski.

Maciej Rybus może wrócić do Polski

Mariusz Piekarski bierze pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze. Przed wyjazdem do Rosji Maciej Rybus reprezentował brawy m.in. Legii Warszawa. Istnieje prawdopodobieństwo, że wróci do gry w PKO BP Ekstraklasie.

– Niczego nie wykluczamy. Polska? Polski również nie wykluczamy – dodał agent.

