Steven Gerrard wyjawił, dlaczego nie został selekcjonerem Polaków. Jego decyzja była jasna

Steven Gerrard przez długi czas wymieniany był do grona kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Choć legenda Liverpoolu nigdy nie przyznała tego wprost, to najpopularniejsi dziennikarze świata na czele z Fabrizio Romano potwierdzili taki stan rzeczy. Oczywiście Anglik nie zdecydował się na przyjęcie oferty PZPN, co wiadomo już od końcówki stycznia, a nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych został Fernando Santos. Teraz wiadomo, dlaczego podjął taką decyzję.

Dlatego Steven Gerrard nie został selekcjonerem reprezentacji Polski

Od chwili opuszczenia kadry przez Czesława Michniewicza w kręgu zainteresowań PZPN znajdowało się kilku kandydatów. Najbardziej prawdopodobnymi wyborami mieli być Vladimir Petković, Paulo Bento lub Herve Renard. Kiedy ten ostatni okazał się nieosiągalny, trzecim z potencjalnych selekcjonerów został właśnie Steven Gerrard. Nazwisko Fernando Santosa najrzadziej było wymieniane, a jednak ostatecznie wybór Cezarego Kuleszy i spółki padł właśnie na niego. W rozmowie z magazynem „League Managers Association” angielski szkoleniowiec zdradził, dlaczego nie objął Polaków.

— Odkąd opuściłem Villę, oferowano mi możliwości pracy na poziomie klubowym i międzynarodowym, w tym ekscytującą szansę w lidze zagranicznej, ale żadna z nich nie była dla mnie odpowiednia w tym czasie — powiedział były trener Aston Villi i Rangersów.

Steven Gerrard wyjaśnił odrzucenie oferty PZPN

Tą „ekscytującą szansą” było dla Anglika propozycja objęcia tureckiego Trabzonsporu, ale ostatecznie odrzucił wszystkie oferty i zdecydował się zostać ekspertem telewizyjnym w Channel 4.

— Czasem musisz się zresetować, czekać i uzbroić się w cierpliwość, by potem walczyć o powrót — podkreślił Steven Gerrard.

Czytaj też:

Wielkie mecze bez Fernando Santosa. Portugalczyk pozostaje w ojczyźnieCzytaj też:

Fernando Santos nie pomógł. Reprezentacja Polski ze spadkiem w rankingu FIFA