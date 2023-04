Znamy ceny biletów na mecz Polski z Niemcami. Kibice nie będą zadowoleni

Absolutny hit, czyli starcie reprezentacji Polski z Niemcami odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Polski Związek Piłki Nożnej na czele z Cezarym Kuleszą wyraził wielką radość z możności organizacji takiego spotkania, szczególnie że będzie to pojedynek z byłym mistrzem świata. Fernando Santos będzie miał okazję sprawdzić formę Biało-Czerwonych przed pojedynkiem eliminacyjnym do Euro 2024 z Mołdawią. Żeby obejrzeć ten mecz na żywo, kibice będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

Znamy ceny biletów na mecz Polski z Niemcami

Władze PGE Narodowego zastosowały ten sam sposób sprzedaży biletów, jak podczas wcześniejszych wydarzeń piłkarskich. Kibice będą mogli nabyć wejściówki w kilku kategoriach cenowych. Kategoria nr 1 dotyczy miejsc na trybunach wzdłuż linii bocznej boiska. Za tamto miejsce należy zapłacić 280 zł. Kategoria nr 2 to siedzenia na wyższych trybunach PGE Narodowego za bramkami. Tutaj cena wynosi 210 zł. Najtańsze bilety dotyczą miejsc za linią końcową. Mimo tego należy zapłacić 140 zł.

To nie koniec, ponieważ w sprzedaży dostępne będą również bilety rodzinne dla opiekuna i dziecka do lat 120, których koszt wynosi 180 zł. Organizatorzy nie zapomnieli także o biletach dla osób na wózkach inwalidzkich oraz biletach „easy access”, czyli osób „ze znaczną niepełnosprawnością”, których koszt to 90 zł. Pierwsza pula biletów ruszy 16 maja w aplikacji InPost Fresh, natomiast dwa dni później będzie można je zakupić na stronie internetowej bilety.laczynaspilka.pl. Nie będzie możliwości zakupu biletów w dniu meczu na stadionie.

Fernando Santos będzie miał zagwozdkę

Pierwsze zgrupowanie za kadencji Fernando Santosa pozostawiło po sobie wiele znaków zapytania. Niemal pewne jest, że miejsca w kadrze nie straci Karol Świderski, jednak wiele wskazuje na to, że nie zobaczymy w niej Krzysztofa Piątka, który jest daleki od dobrej dyspozycji i na gola czeka od listopada. Nie ma wątpliwości również, co do powołania Roberta Lewandowskiego, ale kapitan naszej kadry także nie wykazuje się dobrą formą i w 2023 roku rzadko trafia do siatki.

Warto nadmienić, że mecz z Niemcami ma być pożegnalnym spotkaniem dla Jakuba Błaszczykowskiego. Ponadto Polacy podejmą na PGE Narodowym Niemców po raz pierwszy od historycznego zwycięstwa 2:0 w 2014 roku po golach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili.

