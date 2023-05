Fernando Santos wskazał, kto popełnił błąd. Wyjaśnił zamieszanie z Kamilem Piątkowskim

16 czerwca reprezentacja Polski rozegra towarzyskie spotkanie z Niemcami, który będzie meczem pożegnalnym dla Jakuba Błaszczykowskiego. Cztery dni później Biało-Czerwoni stawią się na stadionie w Kiszyniowie, gdzie zagrają z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024. Zaraz po ogłoszeniu powołań na czerwcowe zgrupowanie Fernando Santos odpowiadał na pytania dziennikarzy, tłumacząc swoje decyzje. Jedno z nich dotyczyło sytuacji z Kamilem Piątkowskim.

Fernando Santos wyjaśnia sytuację z Kamilem Piątkowskim

Kilka dni temu w mediach społecznościowych zrobiło się bardzo głośno o powołaniu Kamila Piątkowskiego do reprezentacji Polski. Klub KAA Gent, w którym na co dzień występuje 22-latek, opublikował zdjęcie, którym poinformowano, że obrońca znalazł się na liście powołanych przez Fernando Santosa, a następnie usunął tę informację. Podczas konferencji prasowej, na której selekcjoner ogłosił nazwiska zawodników, którzy zagrają z Niemcami i Mołdawią Fernando Santos wyjaśnił zaistniałe okoliczności.

– Pytanie, kto to ogłosił? Klub musiał ogłosić coś niewłaściwego. Ja wysłałem listę 36 nazwisk. Jestem zmuszony do wysłania wstępnej listy i każdy z klubów, w których grają Ci zawodnicy, o tym musi wiedzieć. Tutaj wystąpił błąd ze strony klubu, jednak zdarza się. Wszędzie na świecie kluby dostają wstępne listy. Bardzo lubię Kamila Piątkowskiego i gdybym go nie lubił, to nie byłby w tej wstępnej liście powołanych zawodników. Wydaje mi się, że kluby wydają czasem te wstępne powołania, żeby podbić cenę zawodnika na rynku. Ja nie mogę nic zrobić, chyba że UEFA powie mi, że nie muszę wysyłać listy wstępnych powołań – powiedział Fernando Santos.

Lista powołanych zawodników na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski

Fernando Santos zdecydował się na powołanie tych zawodników:

Bramkarze: Szczęsny, Drągowski, Skorupski,

Obrońcy: Bednarek, Kiwior, Kędziora, Bereszyński, Wieteska, Wiśniewski, Reca,

Pomocnicy: Zieliński, Linetty, Szymański Damian, Szymański Sebastian, Frankowski, Kamiński, Skóraś, Zalewski, Lederman, Slisz, Łęgowski,

Napastnicy: Lewandowski, Świderski, Milik.

