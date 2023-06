Warto przypomnieć, że piątkowy mecz będzie nie tylko pojedynkiem Polaków z Niemcami, ale też oficjalnym pożegnaniem z Biało-Czerwonymi Jakuba Błaszczykowskiego. Co ciekawe, dziennikarze „Kickera” nie przewidują w wyjściowym ustawieniu byłego gracza m.in. Borussii Dortmund. Nadal nie jest pewne, jak ostatecznie zostanie rozwiązana kwestia obecności Błaszczykowskiego na boisku.

Fernando Santos nie odpuści podstawowym graczom kadry?

Niemieccy dziennikarze najwyraźniej liczą, że w piątkowym meczu obaj selekcjonerzy postawią na swoje najmocniejsze zestawienia. Tak przynajmniej wynika ze składów, które „Kicker” opublikował na swoich łamach. Po stronie niemieckiej nie zabrakłoby m.in. młodego diamentu z Bayernu Monachium Jamala Musiali. Z drużyny mistrzów Niemiec w drugiej linii dowódcą miałby być Joshua Kimmich.

Przypuszczalny skład Niemców wg „Kickera”

Marc-Andre ter Stegen – Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger – Benjamin Henrichs, Emre Can, Joshua Kimmich, Thilo Kehrer – Jamal Musiala – Niklas Füllkrug, Kai Havertz.

Co do polskiego zestawienia, tutaj niemieccy dziennikarze wybrali najmocniejsze zestawienie. W ataku duet z Robertem Lewandowskim miałby stworzyć Karol Świderski. Dodatkowo środek defensywy należałby do Mateusza Wieteski i Jana Bednarka. Jakub Kiwior, podobnie jak w wygranym meczu z Albanią (1:0), miałby zagrać na lewej stronie czteroosobowego bloku obronnego.

Przypuszczalny skład Polaków wg „Kickera”

Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński – Karol Świderski, Robert Lewandowski.

W piątek z Niemcami, we wtorek o punkty z Mołdawią

Po towarzyskim starciu z naszym zachodnimi sąsiadami Biało-Czerwoni będą musieli skupić się na kolejnym wyzwaniu. Takim będzie pojedynek o punkty eliminacyjne w drodze do ME 2024. Polacy zmierzą się we wtorek (tj. 20 czerwca) na wyjeździe z Mołdawią. Dotychczas kadra prowadzona przez Fernando Santosa uzbierała trzy punkty w dwóch meczach, po porażce z Czechami (1:3) i wygranej z Albańczykami.

