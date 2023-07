Fernando Santos zamieni kadrę Polski na zagraniczny klub? Sensacyjne doniesienia z Arabii

Trudno mówić o złotym czasie dla polskiej piłki. Od czerwca, jeśli pisze się o Polskim Związku Piłki Nożnej i reprezentacji Polski, to są to publikacje niestawiające federacji i zespołu w dobrym świetle. Jedna z największych wpadek w historii polskiego futbolu, jaką była porażka 2:3 z Mołdawią w ramach eliminacji EURO 2024, sprawiła, że na zawodników Fernando Santosa spadła olbrzymia krytyka. Dodatkowo na jaw wyszło, że w samolocie na mecz znalazł się Mirosław Stasiak, były działacz skazany za 43 czyny korupcyjne. Od PZPN-u odwrócili się sponsorzy, którzy albo zagrozili odejściem, albo rzeczywiście oznajmili koniec współpracy ze związkiem.

Fernando Santos może odejść z reprezentacji

Po ostatnich wydarzeniach pozycja Cezarego Kuleszy została mocno naruszona. Jeśli doniesienia arabskich mediów znalazły by potwierdzenie w rzeczywistości, to prezes PZPN otrzymałby kolejny cios. Portal neewssports.com informuje, że Fernando Santos porozumiał się z Al-Shabab, klubem arabskiej ekstraklasy, co do kontraktu. „Pozostaje podpisanie umów i oficjalne ogłoszenie” – informuje strona internetowa.

Podpisanie kontraktu oznaczałoby koniec współpracy Portugalczyka z reprezentacją Polski. W przeszłości Biało-Czerwoni musieli się mierzyć ze stratą szkoleniowca z Portugalii w trakcie eliminacji. Przed barażami o udział w mistrzostwach świata 2022 z kadry odszedł Paulo Sousa. Były piłkarz, który obecnie pracuje w Salernitanie, zerwał wiążącą go umowę z PZPN i związał się z brazylijskim Flamengo. Tam jednak kariery nie zrobił.

Santos również musiałby się dogadać co do warunków rozwiązania umowy. Al-Shabab zakończyło występy w Saudi Pro League 2022/2023 na czwartym miejscu w tabeli.

Kariera Fernando Santosa w kadrze Polski

Fernando Santos objął reprezentacje Polski na początku 2023 roku. Do tej pory prowadził kadrę w czterech meczach – trzech spotkaniach eliminacji EURO 2024 i sparingu z kadrą Niemiec.

