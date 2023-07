Polski piłkarz chce wrócić do kadry. „Gdybym mógł, to sam bym się powołał”

Reprezentacja Polski piłkarzy znajduje się w obecnie w sporych problemach. Po pierwsze przegrany mecz eliminacji EURO 2024 nie daje o sobie zapomnieć. Po drugie wiele mówi się o problemach wizerunkowych federacji związanych z obecnością zamieszanego w aferę korupcyjną Mirosława Stasiaka w samolocie kadry lecącym do Kiszyniowa. Dodatkowo w ostatnich godzinach pojawiły się w mediach informacje o możliwym odejściu Fernando Santosa do Al-Shabab, co wiązałoby się z końcem jego pracy z reprezentacją Polski.

Paweł Bochniewicz z żalem o brak powołań do kadry

PZPN neguje potencjalne odejście 68-latka, lecz nie ma wątpliwości, że to nie sprawy sportowe są obecnie tematem największej dyskusji. Niezależnie od tego czy Santos pozostanie na stanowisku, Polaków we wrześniu czekają kolejne mecze eliminacji EURO 2024. Biało-Czerwoni zmierzą się u siebie z Wyspami Owczymi oraz na wyjeździe z Albanią. Po cichu o powołaniu do kadry marzy Paweł Bochniewicz. Obrońca Heerenveen spisuje się w lidze holenderskiej z dobrej strony. Mierzący 194 cm wzrostu gracz ma już na koncie dwa mecze w dorosłej kadrze, lecz nie ukrywa żalu z faktu, iż nie przybywa kolejnych spotkań.

– Żałuję, że nie gram w reprezentacji. Moja piłkarska ambicja jest urażona, bo chciałbym w niej być – powiedział Bochniewicz dla TVP Sport. – Jest tylko jedna osoba, która zna odpowiedź na to pytanie – jest to selekcjoner. To człowiek, który decyduje o tym wszystkim i trzeba szanować to, co robi. Gdybym mógł, to sam bym się powołał, ale to tak nie działa. Trzeba zaakceptować to, jak decyduje selekcjoner. A ja staram się robić to, co mogę. W klubie staram się rozwijać, grać jak najlepiej i po prostu czekać. A jeśli to nie wystarczy, muszę zaakceptować brak powołania – dodał urodzony w Dębicy obrońca.

Kariera Pawła Bochniewicza

Paweł Bochniewicz jest piłkarzem Sc Heerenveen od 2020 roku. Wcześniej występował Górniku Zabrze, Granadzie, Udinese czy Regginie, w której barwach stawiał pierwsze kroki w seniorskim futbolu.

