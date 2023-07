Jerzy Brzęczek o karierze Jakuba Błaszczkowskiego. „Gdyby nie to, zdobyłby więcej”

W czwartek 20 lipca Jakub Błaszczykowski za pośrednictwem swoich social mediów poinformował, że kończy piłkarską karierę. Niestety końcówkę swojej kariery spędził głównie w gabinetach medyków z powodu kontuzji. 20 maja wrócił na boisko w barwach Wisły Kraków po 637 dniach przerwy z powodu ciężkiego urazu. Ponadto 16 czerwca 2023 roku rozegrał swoje ostatnie 16 minut w barwach reprezentacji Polski, której od wielu lat był kapitanem.

Jerzy Brzęczek o karierze Jakuba Błaszczykowskiego: Zdobyłby więcej

Na temat kariery Jakuba Błaszczykowskiego na łamach WP SportowychFaktów wypowiedział się były selekcjoner reprezentacji Polski, a prywatnie wujek piłkarza – Jerzy Brzęczek. To on opiekował się byłym zawodnikiem m.in. Borussii Dortmund, kiedy ten rozpoczynał swoją karierę.

– Od najmłodszych lat widziałem jego ambicję i zaangażowanie. Ma charakter wojownika, ale też mądrość do wyciągania wniosków z własnych doświadczeń. Dokonał niesamowitych rzeczy. Trudno było przewidzieć, że osiągnie tak wiele. Z drugiej strony uważam, że gdyby nie kontuzje, zdobyłby jeszcze więcej – wyznał szkoleniowiec.

Jerzy Brzęczek: W trudnych chwilach objawiała się jego mocna osobowość

Ponadto Brzęczek podkreślił, że w kadrze, której przez długi czas Błaszczykowski był kapitanem, pokazywał cechy prawdziwego lidera i charyzmatycznego przywódcy. – Miał wiele pięknych momentów, ale były też te trudne jak kontuzje – wyznał i dodał, że członek jego rodziny zawsze z pokorą robił swoje i walczył o powrót.

– W najtrudniejszych chwilach, objawiała się mocna osobowość Kuby. Potrafił się podnieść, wracał silniejszy i pokazywał, że nie wolno go skreślać. A niektórzy robili to wiele razy – zakończył.

Przebieg kariery Jakuba Błaszczykowskiego

Swoją karierę piłkarską Jakub Błaszczykowski rozpoczynał w Rakowie Częstochowa. W 2005 roku przeniósł się do Wisły Kraków. Następnym przystankiem była Bundesliga i Borussia Dortmund. Ponadto zagrał jeszcze we Florencji i Wolfsburgu, a na koniec wrócił do Wisły Kraków.

Z kolei w seniorskiej reprezentacji Polski łącznie 109 meczów, co przełożyło się na 7696 minut w roli reprezentanta. Pomocnik zdobył 21 goli, z czego trzy podczas finałów mistrzostw Europy.

