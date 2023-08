Reprezentant Polski ostro o Fernando Santosie. Ma o nim jednoznaczne zdanie

Jacek Góralski ma za sobą bardzo nieudany sezon. Przez większość czasu leczył kontuzje, jednak kiedy zdrowie mu dopisywało trener VfL Bochum nie widział dla niego miejsca w pierwszej jedenastce, a często nawet kadrze meczowej. Doprowadziło to do rozwiązania kontraktu reprezentanta Polski i na chwilę obecną pozostaje bez klubu. Według doniesień mediów Polak otrzymał kilka ofert z PKO BP Ekstraklasy, jednak dalej je rozważa. Teraz wypowiedział się o Fernando Santosie i jego pracy z Biało-Czerwonymi.

Jacek Góralski uderzył w Fernando Santosa

Z uwagi na liczne kontuzje Jacek Góralski stracił również szanse na grę w reprezentacji Polski. Nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Katarze, a jego ostatni występ z orzełkiem na piersi datowany jest na czerwiec 2022 roku, kiedy to Polska zmierzyła się z Belgią w Lidze Narodów i przegrała to spotkanie 0:1. Mimo tego 30-latek nie przestał śledzić poczynań kadry narodowej i wyciągnął wnioski odnośnie pracy Fernando Santosa.

Piłkarz wystąpił w programie „Przegląd Ligowy” na kanale „Przeglądu Sportowego Onet”, podczas którego stwierdził, że Portugalczykowi brakuje znajomości piłkarzy i jego zdaniem za każdym razem trenerem powinien być Polak. – Przede wszystkim moim zdaniem trenerem reprezentacji Polski powinien być Polak. Oglądając pierwszy mecz z Czechami i sposób gry naszej drużyny, widziałem, że trener Santos nie zna na tyle zawodników, żeby zestawić pierwszą jedenastkę. To było widoczne w tamtym spotkaniu – powiedział reprezentant Polski.

Dotychczas Jacek Góralski wystąpił w 21 spotkaniach Biało-Czerwonych, w których strzelił jednego gola. Następny mecz Polacy zagrają 7 września na PGE Narodowym. Będzie to kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, a ich przeciwnikami będą Wyspy Owcze. Z kolei 10 września wylecą do Albanii, by rozegrać rewanż.

