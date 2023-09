PZPN dał i zabrał bilety dzieciom? Kolejne kontrowersje w federacji

Polscy piłkarze wygrali z Wyspami Owczymi 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw Europy 2024. Choć wizerunek kadry w ostatnich miesiącach nie należał do najlepszych, to zawodnicy Fernando Santosa chcieli choć w minimalnym stopniu zmazać plamę spowodowaną porażką z Mołdawią czy przypomnianą przez wywiad Roberta Lewandowskiego aferą premiową.

Dzieci pozbawione biletów na mecz z Wyspami Owczymi

Po porażce w Kiszyniowie kibice w mediach społecznościowych rozpoczęli akcję „Pusty Narodowy”, która miała być bojkotem meczu kadry z Wyspami Owczymi. Już na parę dni przed spotkaniem było wiadome, że akcja zakończy się niepowodzeniem. PZPN wypełnił arenę kibicami, a wśród nich dziećmi ze szkółek piłkarskich.

Nieoczekiwanie już w czwartkowy, meczowy wieczór do mediów zaczęły przedostawać się wiadomości o tym, że część drużyn juniorskich, które miało zagwarantowane bilety na mecz od wojewódzkich związków piłki nożnej, w ostatniej chwili zostało ich pozbawionych. Najwięcej mówi się o poście na stronie Orła Wierzbica na Facebooku. Klub poinformował, że wyjazd na mecz nie doszedł do skutku, gdyż w dniu meczu, godzinę przed wyjazdem do Warszawy, poinformowano ich, że nie ma dla nich wejściówek.

„Mimo przyznanej puli 30 biletów i zapewnień przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, że bilety dostaniemy kilka dni przed meczem, zostaliśmy wczoraj (w dniu meczu) poinformowani mailowo godzinę przed wyjazdem, że nie ma dla nas biletów. Mimo wielu prób kontaktu z MZPN, nikt nie raczył odebrać od nas telefonu i wyjaśnić tej skandalicznej sytuacji. Już dziś wiemy, że nie jesteśmy jedynym klubem w naszym regionie, którego spotkała ta sytuacja. Wczoraj, po tym jak zostaliśmy na "lodzie" z zamówionym autokarem, tuż przed wyjazdem musieliśmy poinformować nasze dzieciaki, że jednak nie jadą na mecz... Nie było to łatwe zadanie, bo szykowali się na to wydarzenie już od tygodnia” – napisał Orzeł Wierzbica na Facebooku.

facebook

Kluby piłkarskie żalą się na zachowanie polskiej federacji

W ślad za zespołem z powiatu radomskiego poszły inne zespoły. O podobnej sytuacji poinformował UKS Sokół Nasielsk. Portal meczyki.pl donosi także o komunikatach ze strony Polonii Iłża czy Laury Chylice. Polski Związek Piłki Nożnej nie odniósł się jeszcze do sprawy.

Aktualizacja: Do sprawy odwołał się Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przepraszając wszystkich, którzy nie otrzymali obiecanych biletów na mecz.

facebookCzytaj też:

Tak wygląda sytuacja Polaków w tabeli grupy E. Które miejsce zajmują?Czytaj też:

Tomasz Hajto skrytykował Roberta Lewandowskiego. Padły mocne słowa