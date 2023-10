Brat Jakuba Modera szczerze o jego kontuzji. Wspomniał o traumie

Jakub Moder powoli wraca do gry po długiej kontuzji. Na temat tego, co przeżył, wypowiedział się jego brat – Michał. Wierzy on w swojego brata i wie, że psychicznie da radę.

Jakub Moder od kwietnia 2022 roku walczy o powrót na boisko. Zawodnik Brighton & Hove Albion F.C zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez które pauzuje do dziś. Doktor kadry Jacek Jaroszewski mówił jakiś czas temu, że po operacji Polaka doszło do pewnych komplikacji i w związku z tym piłkarz musiał przejść drugi zabieg, a rekonwalescencja znacznie się przeciągnęła. Brat Jakuba Modera: Najgorsze ma już za sobą Piłkarz dopiero na sezon 2023/24 został zgłoszony do gry. Na temat tego potwornego urazu w rozmowie z WP SportoweFakty wypowiedział się Michał Moder, brat zawodnika Premier League. – Kuba najgorsze ma już za sobą. Sztab medyczny monitoruje postępy brata i mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Kuba robi swoje, pracuje i cierpliwie walczy o powrót na boisko – relacjonuje w mediach. Michał Moder o kontuzji brata: Kuba zapomniał o tej traumie Patrząc np. na zawodnika Juventusu – Arkadiusza Milika, z reguły po zerwaniu więzadeł piłkarz potrzebuje maksymalnie pół roku, by wrócić do gry. Niestety sytuacja Jakuba Modera była wyjątkowa w negatywnym tego słowa znaczeniu i sprawiła, że jego powrót się przedłużał. – To był przypadek jeden na milion, ale widocznie tak musiało być – stwierdził brat zawodnika Brighton & Hove Albion F.C. – Brat od zawsze miał mocną psychikę. Wiem, że takie rzeczy zawsze sam układa sobie w głowie. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że na sto procent przetrawił to w sobie i zapomniał o tej traumie. Powrót do treningów z drużyną też dużo mu dał i tamten okres oddzielił grubą kreską – dodał. Na sam koniec Michał Moder podkreślił, że nie obawia się o formę swojego brata w Brighton & Hove Albion F.C. – Jestem przekonany, że szybko wejdzie na swój poziom – zakończył. Czytaj też:

