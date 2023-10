Najnowszy ranking FIFA ukazuje skalę kryzysu Biało-Czerwonych. To wstydliwe

Marne to jednak pocieszenie, skoro wyjazd na przyszłoroczny turniej do Niemiec wydaje się być coraz bardziej odległy. Biało-Czerwoni, którzy byli losowani do eliminacji ME 2024 z pierwszego koszyka (!), ale zamiast konsekwentnie punktować rywali, stracili mnóstwo oczek i są w bardzo trudnym położeniu.

Reprezentacja Polski na 31. miejscu rankingu FIFA

W październiku swój debiut w roli selekcjonera Polaków zaliczył Michał Probierz. W dwóch meczach kadra zdołała zdobyć cztery punkty, ogrywając na wyjeździe Wyspy Owcze (2:0) i remisując (1:1) na PGE Narodowym z Mołdawią. Efekt jest taki, że Polacy w najnowszym rankingu FIFA osunęli się o jedno miejsce, na 31. pozycję.

Wstydliwie wygląda porównanie z grupowymi przeciwnikami w grze o miejsce na ME 2024. Czesi, z którymi Polacy zagrają ostatni mecz eliminacyjny, są na 41. pozycji. Albania, z którą Biało-Czerwoni przegrali (0:2) na koniec kadencji Fernando Santosa? 59. Wyspy Owcze, dwukrotnie ograne, ale w Warszawie nie bez problemów? 135. I na koniec Mołdawia, najbardziej kompromitujące dla Polaków porównanie. Miejsce numer 157, a przecież z Polską ta reprezentacja łącznie ugrała cztery punkty, wygrywając (3:2) w Kiszyniowie i dokładając remis na PGE Narodowym.

Dwa mecze reprezentacji Polski w listopadzie

Biało-Czerwoni znajdują się w bardzo trudnym położeniu w kontekście bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Polacy w listopadzie zagrają swój ostatni mecz o stawkę, podejmując na PGE Narodowym Czechów. To wicelider grupy E, które ma punkt przewagi nad Polską, a dodatkowo jeden mecz rozegrany mniej. Spotkanie Polska – Czechy zaplanowano na 17 listopada, początek o godzinie 20:45.

Oprócz gry w eliminacjach ME 2024 Biało-Czerwoni zaliczą jeszcze jeden pojedynek. Średnio udany rok 2023 Polacy zamkną ponownie starciem na PGE Narodowym, gdzie zespół trenera Michała Probierza zmierzy się z Łotyszami. Towarzyski pojedynek Polska – Łotwa odbędzie się 21 listopada, również od g. 20:45.

