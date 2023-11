NA ŻYWO: Polska gra o wszystko z Czechami w el. EURO 2024

25. min. Nieudana próba przerzutu piłki przez Czechów. Polacy przejeli piłkę. 24. min. Polska oddala zagrożenie, wybijając piłkę daleko na drugą połowę. 23. min. Polacy mocno napierają na Czechów, zmuszając ich do gry na swojej połowie. 22. min. Frankowski dograł w pole karne, ale Lewandowski został zablokowany. Również Kiwior został zablokowany. 21. min. Czesi co rusz oddalają piłkę na aut. 20. min. Polacy przejeli inicjatywę. 19. min. Oddalone zagrożenie Czechów po kopnięciach w polu karnym Polaków. 18. min. Znów dogrywał Zalewski do Świderskiego, lecz tuż przed bramką Czechów obrońca rywali odbił ją na rzut rożny. 17. min Biało-Czerwoni napierają pressingiem na rywali w środku pola. 16. min. Świderski przyjął piłkę w polu karnym, ale po chwili ją stracił, gdy nie mógł do nikogo dobrze jej dograć. 15. min. Polacy powoli przesuwają się w kierunku bramki Czechów. 14. min. Gra toczy się na połowie Polaków. 13. min. Lewandowski na spalonej pozycji. 12. min. Frankowski wygrał wyścig z rywalem, ale nie dogonił piłki, którą sobie wcześniej wypuścił. 11. min. Polacy "kasują" każdą próbę wyjścia Czechów z akcją. 10. min. Czech chciał wymusić rzut rożny, lecz ostatecznie to Szczęsny będzie wznawiał grę. 9. min. Wybita piłka przez Bednarka spod polskiego pola karnego. 8. min. Polacy zwolnili grę. Znów rozpoczynają konstruowanie akcji od linii obrony. 7. min. Pierwszy celny strzał w meczu. Bramkarz rywali złapał bez problemu piłkę po strzale Zalewskiego. 6. min. Świderski dogrywał w pole karne w kierunku Lewandowskiego, lecz Czesi oddalili zagrożenie. 5. min. Polacy próbują po raz kolejny wyprowadzić akcję od swojej bramki. 4. min. Polacy zwalniają grę, próbują sił akcją z boku boiska. 3. min. Cały czas Czesi z posiadaniem piłki. 2.min Doudera nie trafił celnie w polu karnym. Strzał obok bramki Szczęsnego. 2. min. Niebezpieczna akcja pod bramką Szczęsnego. Czesi przez kilkadziesiąt sekund oblegali jego teren. 1. min. Robert Lewandowski dostał podanie, ale Czesi wyjaśniają sytuację. 20:470:0 Zaczynamy spotkanie. Pierwsi wznawiają grę Czesi. Czas na hymny obu państw. 20:40 Piłkarze wychodzą na murawę. 20:38 Na trybunach "Narodowego" pełno kibiców - w tym także sympatyków kadry Czech. Według doniesień mediów na stadionie ma zasiąść ponad 2 tysiące sąsiadów z południa. 20:35 A tak prezentuje się wyjściowy skład kadry Jaroslava Silhavego.



Dzień dobry! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Czechy w ramach eliminacji EURO 2024

Reprezentacja Polski po ostatnim remisie z Mołdawią znacząco skomplikowała sobie szansę bezpośredniego awansu na EURO 2024. W tabeli Biało-Czerwoni znajdują się na trzecim miejscu, za Czechami, którzy mają do rozegrania jeszcze jeden mecz. W piątkowy wieczór w Warszawie może (lecz nie musi) rozstrzygnąć się sprawa awansu kadry Michała Probierza.

Polska gra o bezpośredni awans na EURO 2024

Dlaczego może, a nie musi? Dlatego, że przy zwycięstwie reprezentacji Polski, kibicom pozostaje śledzenie ostatniego meczu Czechów – z Mołdawią. Nawet jeśli piłkarze Jaroslava Silhavego ulegną Polakom, to przy zwycięstwie u siebie z Mołdawianami wrócą na drugą pozycję w tabeli. Istnieje także scenariusz, w którym po dwóch zwycięstwach gracza Siergieja Kleszczenki, to oni awansują na turniej kosztem Polaków i Czechów.

Czesi bardzo dobrze wspominają ostatni bezpośredni mecz z Polską. Przed kilkoma miesiącami w Pradze okazali się górą 3:1. Honorowego gola dla Biało-Czerwonych zdobył Damian Szymański. Warto dodać, że był to zarazem debiut Fernando Santosa w roli trenera zespołu. W rewanżowym spotkaniu na Stadionie Narodowym drużynę poprowadzi już (po raz trzeci) jego następca Michał Probierz.

W przeciwieństwie do październikowego zgrupowania, tym razem nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry wrócił do gry do kontuzji. Zabraknie natomiast Arkadiusza Milika, który nieoczekiwanie został pominięty przez 51-letniego selekcjonera.

Czesi nie chcą oddać pozycji w tabeli eliminacji EURO 2024

Mecz z Czechami rozpocznie się w piątek, 17 listopada, o godzinie 20:45 w Warszawie. Cztery dni później – również w stolicy kraju – Biało-Czerwoni podejmą w sparingu Łotwę. Będzie to zarazem ostatni mecz kadry w 2023 roku.

