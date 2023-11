Z takim nastawieniem Estończycy wyjdą na Polaków. Trener rywali nie ukrywa różnicy sił

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w 2023 roku. W ostatnim, listopadowym oknie kadrowym zawodnicy Michała Probierza zremisowali 1:1 z Czechami oraz wygrali 2:0 z Łotwą. O ile zwycięstwo miało charakter czysto treningowy (mowa tu o sparingu), o tyle remis z południowymi sąsiadami oznaczał koniec marzeń o bezpośrednim awansie na EURO 2024. Polakom pozostaje walka o przyszłoroczny turniej poprzez baraże.

To może być motywacją Estończyków na mecz z Polską

W czwartek Polacy poznali potencjalnych rywali w finale baraży. Będzie to wygrany starcia pomiędzy Walią a Finlandią. Mecz odbędzie się na wyjeździe co oznacza grę na stadionie rywala. Kilka dni przed ewentualnym finałem Biało-Czerwonych czeka starcie z Estonią. Rywal zdobył w eliminacjach EURO 2024 zaledwie punkt, lecz dzięki dobrym występom w dywizji D Ligi Narodów otrzymał prawo występu w barażach.

Selekcjoner Estończyków Thomas Haberli nie ukrywa, że jego kadra stoi przed historyczną szansą. Zespół nie był nigdy tak blisko awansu na wielką imprezę. Choć trener doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kto jest faworytem starcia, to w rozmowie z portalem WP SportoweFakty stwierdza, że dużym atutem, a zarazem motywacją może być fakt, że o losach awansu do finału rozstrzygnie tylko jeden mecz. To zwiększa szansę na potencjalną sensację.

– Przede wszystkim to, co mówiłem, że to tylko jeden mecz. A wiadomo, że mecze się różnie układają. Natomiast ogromne znaczenie będzie miało to, jakich piłkarzy będę miał do dyspozycji w marcu i w jakiej będą formie. Nasze szanse będą zależeć od tego, czy wszyscy liczący się zawodnicy będą do mojej dyspozycji. Dla nas ten mecz będzie szansą na zrobienie czegoś wyjątkowego dla estońskiego futbolu. Gdybyśmy przeszli Polskę, przeszlibyśmy tym samym do historii Estonii – powiedział Haberli.

Polska zagra z Estonią o awans do finału baraży o EURO 2024

Mecz Polska – Estonia odbędzie się na warszawskim Stadionie Narodowym 21 marca 2024 roku o godzinie 20:45. Ewentualny finał baraży odbędzie się pięć dni później.

