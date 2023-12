Znamy reakcję piłkarzy na zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego. Tego można było się spodziewać

Od czwartku 7 grudnia Jakub Kwiatkowski nie pełni już funkcji team menadżera polskiej kadry i rzecznika prasowego PZPN. Decyzja o rezygnacji z usług Jakuba Kwiatkowskiego miała należeć do Michała Probierza oraz Tomasza Kozłowskiego. Mężczyzna pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej od bardzo dawna. Najpierw zaliczył krótki epizod w 2009 roku, a potem wrócił i współpracował ze związkiem piłkarskim nieprzerwanie od 2012 roku. W czasie swojej kariery współpracował z takimi selekcjonerami jak Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Fernando Santos i Michał Probierz.

Piłkarze reagują na zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego. Mają pretensje

Wydawało się, że atmosfera wokół kadry zaczyna się poprawiać i Biało-Czerwoni wychodzą na prostą. Niestety wszystko może się posypać po tej decyzji. Jak dowiedziały się WP SportoweFakty, piłkarze są bardzo zdziwieni takim ruchem PZPN i Michała Probierza. Jakub Kwiatkowski miał także otrzymać od kadrowiczów wiele telefonów ze słowami wsparcia.

„Jak słyszymy ze środka drużyny – zawodnicy mają pretensje do selekcjonera Michała Probierza, który podpisał się pod zwolnieniem rzecznika i jest to ich zdaniem nieuzasadniony ruch” – czytamy w artykule Wirtualnej Polski.

Z kolei np. Matty Cash zdecydował się publicznie podziękować byłemu już team menadżerowi kadry, bez którego – jak uważa – by nie grał dla reprezentacji Polski. „Gdyby nie Ty, przyjacielu, nie miałbym możliwości gry w tej reprezentacji. Co za dobry człowiek. Będzie nam Ciebie brakowało, przyjacielu”

Kto zastąpi Jakuba Kwiatkowskiego?

Pierwotnie mówiono, że następcą Kwiatkowskiego na stanowisku team menadżera kadry miałby być Jerzy Dudek. Z kolei sport.pl podał, że na to stanowisko ma zostać powołany Łukasz Gawrjołek. Ponadto nowym rzecznikiem prasowym PZPN ma zostać Tomasz Kozłowski, który pełni aktualnie funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pewne jest, że nowi pracownicy muszą dołączyć do reprezentacji Polski jeszcze przed zgrupowaniem przed meczem z Estonią w ramach baraży do Euro 2024. Spotkanie zostało zaplanowane na marzec 2024 roku. Jeżeli uda się je zwyciężyć, wówczas Biało-Czerwoni zmierzą się w finale ze zwycięzcą pojedynku Walia – Finlandia. Spotkanie odbędzie się na terenie przeciwnika. W przypadku potencjalnego awansu Polacy trafią do grupy Euro 2024 z Holandią, Francją i Austrią.

