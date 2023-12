To oni mają zastąpić Jakuba Kwiatkowskiego. Padły konkretne nazwiska

Zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego nie zostało pozytywnie odebrane przez wiele osób. Były już rzecznik prasowy oraz team manager reprezentacji Polski twierdzi, iż nie został nawet ostrzeżony przed tym, co go spotkało oraz że nikt nie wysłał mu podobnych sygnałów. „Nikt mi niczego nie przedstawił. Po prostu zostałem poinformowany o zakończeniu współpracy. Żadnego wytłumaczenia i powodów” – napisał na X. W jego miejsce zatrudnionych zostanie dwóch pracowników.

To oni mają zastąpić Jakuba Kwiatkowskiego

Decyzja o rezygnacji z usług Jakuba Kwiatkowskiego miała należeć do Michała Probierza oraz Tomasza Kozłowskiego. Tuż po zaistniałych okolicznościach rozpoczęto poszukiwania potencjalnego kandydata do zastąpienia dotychczasowego team managera oraz rzecznika prasowego piłkarskiej reprezentacji Polski. Dotychczas nie przejawiało się wiele kandydatur na to stanowisko, jednak można było przeczytać wieści, jakoby PZPN chciał postawić na kogoś z „dużym nazwiskiem”.

Wymieniano tu m.in. Jerzego Dudka, choć bez większych konkretów. Tym razem jest inaczej. Serwis sport.pl podał, że nowym rzecznikiem prasowym Biało-Czerwonych ma zostać właśnie Tomasz Kozłowski, który pełni aktualnie funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z kolei na stanowisko team managera ma zostać powołany Łukasz Gawrjołek. Nie podano, kiedy ma zostać ogłoszone oficjalne potwierdzenie.

Pewne jest, że nowi pracownicy muszą dołączyć do reprezentacji Polski jeszcze przed zgrupowaniem przed meczem z Estonią w ramach baraży do Euro 2024. Spotkanie zostało zaplanowane na marzec 2024 roku. Jeżeli uda się je zwyciężyć, wówczas Biało-Czerwoni zmierzą się w finale ze zwycięzcą pojedynku Walia – Finlandia. Spotkanie odbędzie się na terenie przeciwnika. W przypadku potencjalnego awansu Polacy trafią do grupy Euro 2024 z Holandią, Francją i Austrią.

