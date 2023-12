Legenda Ekstraklasy nie ma złudzeń. W Polsce widzi faworyta do awansu na EURO

Polscy piłkarze nieoczekiwanie bardzo mocno utrudnili sobie awans na EURO 2024. Choć wydawało się, że grupa Biało-Czerwonych nie mogła być łatwiejsza, to nieoczekiwanie piłkarze najpierw Fernando Santosa, a następnie Michała Probierza zajęli trzecie miejsce w grupie i nie awansowali bezpośrednio na mistrzostwa Europy.

Legenda Ekstraklasy szczerze o szansach Finów

Dzięki występom w dywizji A Ligi Narodów Biało-Czerwoni zapewnili sobie baraże o awans. W półfinale zmierzą się u siebie z Estonią, a po ewentualnej wygranej pięć dni później na wyjeździe zmierzą się z wygranym starcia Walia – Finlandia. Tylko zwycięzca całej drabinki zapewni sobie bilety do Niemiec.

W rozmowie z portalem TVP Sport między innymi temat baraży o EURO poruszyła była legenda PKO Ekstraklasy. Kasper Hamalainen przez lata stanowił o sile Lecha Poznań i Legii Warszawa. Ponadto był etatowym reprezentantem Finlandii. Pomocnik, który niedawno zakończył karierę stwierdził, że awans jego kadry na mistrzostwa jawi się jako bardzo trudne zadanie. W roli faworytów widzi Walijczyków lub Polaków. Uważa, że tylko zagranie idealnych spotkań może pozwolić im marzyć o biletach na wielki turniej.

– Mamy coraz silniejszą kadrę, która osiągnęła dobre wyniki w Lidze Narodów. To pozwoliło zagrać w barażach. Zanim mecz z Polską lub Estonią, trzeba wygrać z Walią. To będzie bardzo trudne, bo to niezwykle mocny zespół na swoim terenie. Wierzę, że to się uda, a potem… Pamiętam mój mecz przeciwko wam z 5-6 lat temu na stadionie Śląska Wrocław. Przegraliśmy 0:5. Całkowita dominacja Polaków. Teraz nie byłoby tak samo. W tej chwili mamy wyrównany zespół, który jest budowany od wielu lat przez tego samego trenera – powiedział Hamalainen. – Musimy zagrać idealny mecz. W zasadzie to dwa takie spotkania, bo z Polską wcale nie będzie łatwiej – dodał Fin.

Polska zagra o awans na EURO

Mecz Polska – Finlandia odbędzie się 21 marca na warszawskim Stadionie Narodowym. Ewentualny finał w Cardiff lub Helsinkach pięć dni później.

