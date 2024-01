Michał Probierz z wizytą w Stanach. Walczył o reprezentanta

Michał Probierz ma dwa miesiące na przygotowanie zespołu do baraży o awans mistrzostwa Europy. Polacy najpierw muszą pokonać Estonię u siebie, a następnie wygranego z pary Walia – Finlandia na wyjeździe. Nie jest to zadanie nie do wykonania, lecz postawa piłkarzy w eliminacjach sprawiła, że kibice nie wiedzą, czego mogą się spodziewać po zespole.

Michał Probierz rozmawiał w sprawie Karola Świderskiego

Michał Probierz od momentu objęcia fotela selekcjonera po Fernando Santosie szuka sposobów na poprawienie gry zespołu. Testuje nowych zawodników pokroju Patryka Pedy co znajduje zwolenników, jak i przeciwników. Selekcjoner musiał przełknąć gorzką pigułkę po tym jak Biało-Czerwoni nie zajęli jednego z pierwszych dwóch miejsc w grupie, choć długo mieli taką możliwość.

Probierz chce mieć do dyspozycji możliwie najsilniejszy skład. Zależy mu nawet na tym, aby piłkarze za dwa miesiące przyjechali na zgrupowanie najwcześniej jak to jest możliwe. Wraz z delegacją Polskiego Związku Piłki Nożnej (w tym z prezesem Cezarym Kuleszą) weźmie udział w obchodach 60-lecia Polonii New York Soccer Club.

Portal sport.pl informuje, że Probierz miał odbyć również rozmowę z kierownictwem Charlotte FC w sprawie wcześniejszego zwolnienia ze zgrupowania Karola Świderskiego. Napastnik jest ważnym punktem zespołu Probierza, a daleki lot sprawi, że piłkarz przyleci do Warszawy mocno zmęczony. Selekcjoner chciałby go u siebie 2-3 dni wcześniej, ale wiąże się to z dodatkową absencją w meczu MLS. Jak podaje portal, zespół ma w najbliższych dniach podjąć decyzję i przekazać ją Probierzowi.

Polska zagra o wyjazd na EURO 2024

Półfinał baraży o EURO 2024 Polska – Estonia odbędzie się 21 marca w Warszawie. Ewentualny finał z udziałem Biało-Czerwonych będzie miał miejsce w Helsinkach lub Cardiff 26 marca.

