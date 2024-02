Polscy piłkarze poznali pierwszych rywali. Na początek dwa trudne wyjazdy

Wielkimi krokami zbliżają się baraże o udział w mistrzostwach Europy. Rywalami reprezentacji Polski będzie Estonia, a w przypadku zwycięstwa biało-czerwoni zmierzą się z Finlandią lub Walią. W międzyczasie poznaliśmy rywali w Lidze Narodów. Przypomnijmy, w poprzedniej edycji zajęliśmy trzecie miejsce za Holandią i Belgią. Wyprzedziliśmy tylko Walijczyków, co uchroniło nas od spadku do dywizji B.

Liga Narodów: Trudna grupa reprezentacji Polski

W edycji 2024/25 reprezentacja Polski była losowana z trzeciego koszyka. Ostatecznie biało-czerwoni trafili do grupy A, gdzie naszymi rywalami będzie Chorwacja Portugalia i Szkocja. To bardzo wymagający przeciwnicy i gra podopiecznych Michała Probierza będzie musiała się zmienić, żeby móc marzyć o utrzymaniu się w dywizji A, albo o awansie do ćwierćfinałów. W nich wezmą udział mistrzowie i wicemistrzowie grup z najwyższej kategorii.

Ćwierćfinały Ligi Narodów zaplanowano na 20-25 marca. Następnie odbędzie się turniej Final Four. Obrońcami tytułu są Hiszpanie.

Polacy zaczną Ligę Narodów od dwóch wyjazdów

Podopieczni Michała Probierza rozpoczną Ligę narodów od dwóch wyjazdowych spotkań ze Szkocją i Chorwacją. Selekcjoner reprezentacji Polski po losowaniu był optymistą. – Uważam, że jest to dobra grupa, bo można powalczyć z tymi zespołami. Na pewno jeśli chodzi o Portugalię, to jest numer jeden w grupie. Z Chorwacją i ze Szkocją, uważam, że możemy normalnie zagrać – powiedział.

– My przy tych zmianach, które przechodzimy, możemy powalczyć z każdym […] Najważniejsze, żeby ten zespół był dobrze przygotowany. Muszą przyjść nowi, ci nowi zawodnicy pokazać, że potrafią grać i walczyć o pierwsze miejsce w tej grupie – dodał

Ligi Narodów 2024/25: Terminarz polskiej grupy

1. kolejka (5 września):

Szkocja – Polska (godz. 20.45)

Portugalia – Chorwacja (20.45)

2. kolejka (8 września):

Chorwacja – Polska (20.45)

Portugalia – Szkocja (20.45)

3. kolejka (12 października):

Polska – Portugalia (20.45)

Chorwacja – Szkocja (18.00)

4. kolejka (15 października):

Polska – Chorwacja (20.45)

Szkocja – Portugalia (20.45)

5. kolejka (15 listopada):

Portugalia – Polska (20.45)

Szkocja – Chorwacja (20.45)

6. kolejka (18 listopada):

Polska – Szkocja (20.45)

Chorwacja – Portugalia (20.45)

