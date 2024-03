Probierz zmieni sztab kadry przed EURO. Szykuje się na trudne mecze

Michał Probierz objął reprezentację Polski w trudnym położeniu. Po słabych wynikach Polski Związek Piłki Nożnej zwolnił Fernando Santosa i zatrudnił w jego miejsce byłego trenera Jagiellonii Białystok, Cracovii czy Wisły Kraków. Nowy trener nie zakwalifikował drużyny bezpośrednio do EURO, ale dzięki barażom udało się to zrobić inną drogą.

Zmiany w sztabie reprezentacji Michała Probierza

Michał Probierz wywalczył awans dzięki zwycięstwu 5:1 nad Estonią w półfinale oraz wygranej po rzutach karnych w finale w Walii. Piłkarska Polska eksplodowała z radości. Piłkarze rzucli się sobie w ramiona, a później skandowali imię selekcjonera. Ten nie ukrywał wzruszenia.

Po dwóch dniach od awansu Probierz udzielił wywiadu portalowi „Meczyki”. Trener stwierdził, że w celu dobrego przygotowania na mistrzostwa Europy, sztab szkoleniowy potrzebuje rozbudowy. W tym celu przed turniejem PZPN zakontraktuje dodatkowe trzy osoby odpowiedzialne za rozpracowanie grupowych rywali – Austrii, Holandii i Francji.

– Chcemy odpowiednio się przygotować do EURO. Dokooptujemy trzech ludzi, którzy będą z nami współpracowali i będą odpowiedzialni za te trzy zespoły, które są z nami w grupie – powiedział Probierz. – Dojdzie też trener, który będzie z nami na turnieju. Muszę to poukładać. Chcemy powiększyć tę grupę, by skupić się na selekcji, nie ograniczać jej, ale jednocześnie oglądać przeciwników. Stąd ci ludzie skupią się na przeciwnikach – dodał selekcjoner.

Polska powalczy na EURO 2024

Mistrzostwa Europy 2024 odbędą się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku w Niemczech. Tytułu sprzed trzech lat (EURO 2020 miało miejsce rok później z powodu pandemii koronawirusa) bronią Włosi, którzy pokonali w finale Anglików.

