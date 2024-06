Były trener reprezentacji Polski nie ma wątpliwości. Polaków stać na awans

Reprezentacja Polski szykuje się na inaugurację Euro 2024. Polscy piłkarze w pierwszym meczu turnieju zmierzą się z Holandią, jednym z faworytów grupy D. Teoretycznie zespół Michała Probierza nie powinien być uważany za kandydata do awansu – przynajmniej z dwóch pierwszych miejsc. Mimo to piłkarze nie przejmują się przewidywaniami i spokojnie szykują się na mocną walkę o awans do dalszej fazy.

Były selekcjoner z dużą wiarą w kadrę Michała Probierza

Format Euro 2024 przewiduje awans dwóch najlepszych zespołów w grupie, a także czterech ekip z trzecich miejsc. To sprawia, że nawet potencjalne porażki z Francją i Holandią nie zamkną (przy odpowiednich wynikach) drzwi Biało-Czerwonym do fazy pucharowej mistrzostw. Kluczowym pojedynkiem może być starcie z Austriakami, którzy teoretycznie wydają się najbardziej wyrównanym rywalem.

Z takiego założenia wychodzi były selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Trener udzielił wywiadu RMF24, w którym z optymizmem wyraził się na temat szans zespołu Michała Probierza. Architekt awansu na Euro 2016 i mistrzostwa świata 2018 stwierdził, że drużyna ma wielu zawodników z dużym potencjałem i w starciu chociażby z Austriakami ma spore szanse na zwycięstwo.

– Uważam, że naprawdę mamy duże szanse, aby wyjść z grupy, co będzie już dobrym wynikiem. Będziemy z pewnością rywalizowali z Austriakami. Austriacy też mają swoje problemy, jeżeli chodzi o kontuzje, tak że tutaj upatrywałbym dużej szansy naszego awansu – powiedział Nawałka. – Jest wiele drużyn, które kandydują do mistrzostwa Europy. Jest to z pewnością Hiszpania, Portugalia, Anglia, Włosi będą groźni. Myślę, że te mistrzostwa dostarczą nam naprawdę bardzo dużych emocji, ale przede wszystkim my będziemy kibicować Polsce – dodał były selekcjoner.

Polska zagra z Holandią na początek Euro 2024

Pierwszy mecz Euro 2024 Polacy rozegrają w niedziele, 16 czerwca. Mecz z Holandią odbędzie się na stadionie w Hamburgu.

