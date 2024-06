Brutalna analiza szans Polaków. O awans z grupy na Euro 2024 będzie trudno

Polscy piłkarze mocno starali się o sprawienie sensacji w pierwszym meczu na Euro 2024. Finalnie to Holendrzy zgarnęli dla siebie trzy punkty, komplikując sytuację w grupie D. Przed Biało-Czerwonymi najważniejszy mecz tej fazy. Starcie z Austrią może niemal przekreślić szansę na sukces zespołu Michała Probierza.

Polacy z małymi szansami awansu z grupy

Jako że Austriacy również przegrali pierwszy mecz Euro, w polskiej grupie mamy sytuację, w której dwa zespoły mają po trzy punkty, a kolejne dwa nie mają ani jednego „oczka”. Biorąc pod uwagę fakt, iż do 1/8 finału przechodzą również cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc, Polacy mają o co się bić z kadrą Ralfa Rangnicka.

Okazuje się jednak, że już porażka z Holendrami mocno skomplikowała ich szanse na awans do dalszej fazy. Według wyliczeń serwisu Goalimpact Polacy mają tylko 20 procent szans na wyjście z grupy. Dalej jest jeszcze trudniej, bowiem prawdopodobieństwo awansu do ćwierćfinału (powtórki z Euro 2016) wynosi 6 procent. Tylko dwie ekipy na Euro legitymują się mniejszymi szansami – to Gruzini i Albańczycy. Dla porównania, serwis daje Austriakom aż 52,3 procent szans na awans do kolejnej fazy mistrzostw.

Polacy mają jasne zadanie. Nie mogą przegrać z Austrią, jeśli chcą mieć losy awansu w dalszych rękach. W tym przypadku ważny będzie także pojedynek z Francją, choć jak pokazują wyliczenia, trzy punkty z reguły dają awans do dalszej fazy mistrzostw. Również ujemny bilans bramkowy nie musi pozbawiać szans na dalszą grę.

Polska zagra z Austrią w drugim meczu na Euro 2024

Spotkanie Polska – Austria odbędzie się w piątek, 21 czerwca, o godzinie 18:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Trzy godziny później rozpocznie się starcie Holandii z Francją.

