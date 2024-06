Kibice czekali na te wieści. Chodzi o grę Lewandowskiego z Austrią

Reprezentacja Polski udaje się do Berlina, gdzie w piątek rozegra drugi mecz na mistrzostwach Europy. Po porażce 1:2 z Holandią, Biało-Czerwoni zmierzą się w „meczu o wszystko” z Austriakami. Rywale także mają dużo do stracenia, gdyż podobnie jak ekipa Michała Probierza rozpoczęli Euro 2024 od porażki.

Robert Lewandowski wróci do składu polskiej kadry

Druga kolejka może dać sygnał czy Polacy będą liczyć się w walce o 1/8 finału. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni pokazali się z dobrej strony, choć nie zgarnęli trzech punktów. W starciu z „Pomarańczowymi” zabrakło Roberta Lewandowskiego, który dochodził do zdrowia po kontuzji odniesionej w meczu z Turcją. Sztab medyczny kadry Michała Probierza długo walczył o to, by kapitan mógł pojawić się na boisko. Teraz do kibiców dotarły dobre wieści.

Jak informuje portal Meczyki.pl piłkarz FC Barcelony ma być gotowy na pojedynek z Austrią. W środę odbył trening z resztą składu, co poświadczyło o tym, że jest w stanie zagrać w meczu. Co więcej, kapitana Biało-Czerwonych możemy spodziewać się już od pierwszej minuty. To znaczące wzmocnienie zespołu przed kluczowym spotkaniem w grupie D mistrzostw Europy. W pojedynku z Holandią linię ataku tworzyli Karol Świderski i Adam Buksa. Można podejrzewać, że przez powrót Lewandowskiego drugi z wymienionych znajdzie się na ławce rezerwowych.

twitter

Reprezentacja Polski zagra z Austrią na Euro 2024

Biało-Czerwoni pojadą w czwartek z Hanoweru do Berlina pociągiem. W czwartek odbędą trening na Stadionie Olimpijskim, przed piątkowym spotkaniem. Mecz Polska – Austria rozpocznie się 21 czerwca, o godzinie 18:00. Relację ze spotkania, a także inne wiadomości dotyczące kadry piłkarzy możecie śledzić na stronie „Wprost”.

Czytaj też:

Wojciech Szczęsny zakpił z Czesława Michniewicza. „Ja nie będę z tobą rozmawiał”Czytaj też:

Najpiękniejszy gol Euro 2024 właśnie padł! Błysk Szwajcara, który pokarał też Polaków