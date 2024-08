Będzie oficjalne pożegnanie Wojciecha Szczęsnego? Kibice mogą być zaskoczeni

O czym dokładnie mowa? Wojciech Szczęsny to ten najświeższy przykład zakończenia gry w piłkę, choć i najbardziej skrajny, bo mowa zarówno o reprezentacji, jak i klubowym wydaniu. W ostatnich kilkunastu miesiącach z drużyną narodową pożegnało się jeszcze kilku doświadczonych piłkarzy. Dość wymienić Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika, czy Kamila Grosickiego – ten ostatni po zakończeniu Euro 2024.

Wojciech Szczęsny pożegna się z kibicami? „PZPN jest otwarty”

Pojawia się zatem pytanie, co na to Polski Związek Piłki Nożnej? Czy panowie, którzy tworzyli przez lata trzon reprezentacji Polski, zasługują na specjalny, pożegnalny mecz? Tego wykluczyć nie można, choć na teraz wydaje się, że zamiast meczu samego w sobie, dojdzie do spotkania z kibicami i oficjalnego pojawienia się na murawie PGE Narodowego. I to niekoniecznie w piłkarskim wydaniu, a tym bardziej poreprezentacyjnym, z kwiatami oraz prezentami z rąk szefostwa federacji.

Obecnie „grany” jest temat Szczęsnego.

„Jak słyszymy – PZPN jest otwarty na każde rozwiązanie. Pojawił się pomysł, by przy najbliższej okazji, czyli spotkaniu w Polsce, zawodnik wystąpił symbolicznie, choćby minutę, może nawet dłużej. We wrześniu nasza drużyna narodowa gra dwa mecze wyjazdowe w Lidze Narodów – ze Szkocją (5.09) i Chorwacją (8.09). Kolejne spotkania w domu przypadają na październik. Wówczas reprezentacja zmierzy się z Portugalią (12.10) i Chorwacją (15.10) w Warszawie na Stadionie Narodowym. Na dziś terminem branym pod uwagę, jeżeli chodzi o pożegnanie bramkarza, jest właśnie spotkanie z Portugalią. Rozważany jest również wariant klasyczny, czyli zwyczajne podziękowanie zawodnikowi przy wypełnionym stadionie, ale obok murawy” – czytamy w tekście Mateusza Skwierawskiego dla WP/SportoweFakty.

twitter

Liga Narodów: Kiedy reprezentacja Polski zagra swoje mecze?

Reprezentacja Polski – już bez Szczęsnego w bramce – rozegra we wrześniu dwa mecze Ligi Narodów. Polacy rozpoczną od dwóch wyjazdów. Na początek Szkocja – Polska w Glasgow (g. 20:45), mecz odbędzie się w czwartek, 5 września. Trzy dni później zespół prowadzony przez trenera Probierza zmierzy się z Chorwatami. Mecz Chorwacja – Polska (20:45) odbędzie się w Osijeku, w niedzielę 8 września.

Do końca 2024 roku Polacy zagrają jeszcze cztery spotkania. U siebie, na PGE Narodowym w Warszawie w październiku odbędą się mecze: Polska – Portugalia (12.10, sobota, 20:45) oraz Polska – Chorwacja (15.10, wtorek, 20:45). W listopadzie Polacy zagrają na wyjeździe z Portugalią (15.11, 20:45), a grupowe rozgrywki zamkną meczem na swoim terenie ze Szkocją (18.11, 20:45). Mowa o grupie A1.

Czytaj też:

Piękny wpis matki Wojciecha Szczęsnego o karierze syna. Poruszające słowaCzytaj też:

Wojciech Szczęsny w reprezentacji Polski. Od klątwy Euro do zatrzymania Messiego