Były reprezentant Polski broni debiutanta. „Będzie liderem”

Michał Probierz już wielokrotnie udowadniał, że nie obawia się nieoczywistych decyzji i stawiać na debiutantów. Za jego kadencji zobaczyliśmy Kacpra Urbańskiego, Patryka Pedę, czy Michaela Ameyawa.

Maxi Oyedele skrytykowany po meczu z Portugalią

W ostatnim meczu przeciwko Portugalii zadebiutował Maxi Oyedele. Piłkarz niedawno dołączył do Legii Warszawa z Manchesteru United. Wystarczyło kilkadziesiąt minut w stołecznym klubie, by przekonać Michała Probierza do powołania tego zawodnika.

Po spotkaniu z Portugalią na młodego piłkarza spadła lawina krytyki. Młody zawodnik był krytykowany za to, że przeszedł obok meczu i był za mało agresywny m.in. w sytuacji, kiedy padł drugi gol po pięknym rajdzie Rafaela Leao.

W mocnych słowach występ Oyedele skomentował Jakub Wawrzyniak na antenie TVP Sport. „Nie widziałem debiutu piłkarza w reprezentacji, który by tak przeszedł obok meczu, jak Oyedele”. Kolejnego dnia były reprezentant Polski wycofał się z tych słów, tłumacząc, że „puściły mu lejce”. „19-letniego piłkarza, debiutanta w reprezentacji, można skrytykować. Ale zachowując poczucie godności danej osoby. Mówiąc wczoraj, że przeszedł obok meczu, zabrakło mi klasy, o którą zawsze dbałem” – zdementował.

Były reprezentant Polski bierze w obronę Oyedele

W obronie utalentowanego 19-latka stanął inny były reprezentant – Radosław Majdan.

„Kompletnie nie rozumiem nagonki na tego chłopaka po meczu z Portugalią. Jeżeli ktoś ma 'jaja' i jest żądny 'eksperckiej krwi' to powinien raczej mieć pretensje do selekcjonera. Mam nadzieję, że nie zrobi to na nim wrażenia i potraktuje to jako sportowe doświadczenie, dzięki któremu będzie jeszcze silniejszy. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że za jakiś czas ten 19-letni dzisiaj piłkarz będzie liderem naszej reprezentacji” – napisał na swoim Instagramie.

