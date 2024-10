Policja ostrzega przed alarmem w Warszawie. „Może polać się krew”

Co ciekawe, fani gości obawiają się odwetu ze strony kibiców reprezentacji Polski. Chorwacka policja ostrzegła wybierających się do Warszawy rodaków, że w stołecznym mieście może dojść do zamieszek.

Kibice z Chorwacji w Warszawie. Będzie niebezpiecznie?

Przy okazji meczu w chorwackim Osijeku doszło do starcia grup kibicowskich obu reprezentacji. Z tego względu jest podejrzenie, że może dojść do rewanżu w Warszawie.

„Nie jest to najwyższy poziom alarmu, ale prośba o zachowanie czujności. To, co się stało w Osijeku, nie było rozsądne, ale teraz znów może polać się krew” – WP/SportoweFakty cytują chorwackie media, konkretnie serwis sportske.jutarnji.hr.

W Warszawie ma się pojawić około 850 kibiców gości.

Będzie to zatem dosyć liczna grupa, choć w zdecydowanej mniejszości względem dziesiątek tysięcy fanek i fanów gospodarzy, które ponownie wypełnią PGE Narodowy. Choć w ostatnich latach warszawski stadion nie jest już taką twierdzą, jak na początku swojego istnienia, to z pewnością kibice polskiej kadry liczą na udany występ swoich ulubieńców.

Dodajmy, że we wspomnianym meczu w Osijeku skończyło się na wyniku 1:0 dla gospodarzy. Gola na wagę trzech punktów zdobył Luka Modrić, popisując się świetnym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego. Kapitan Chorwatów również w Warszawie powinien być jednym z najgroźniejszych zawodników swojej reprezentacji. W samych superlatywach o pomocniku na co dzień grającym w Realu Madryt podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wypowiadał się Piotr Zieliński.

Liga Narodów UEFA: Polska – Chorwacja, kiedy i gdzie oglądać?

Mecz Polska – Chorwacja będzie pokazywany w TVP 1. Dodatkowo transmisja będzie dostępna również za pośrednictwem TVP Sport oraz internetowo na stronie internetowej TVP Sport i specjalnie dedykowanej aplikacji.

Początek spotkania o godzinie 20:45. Podobnie jak w przypadku rywalizacji z Portugalią, reprezentacja Polski rozegra mecz w roli gospodarza na PGE Narodowym.

