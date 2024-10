Gorąca dyskusja nt. Matty'ego Casha. Ekspert zakpił z Michała Probierza

Po meczach reprezentacji Polski można mieć mieszane uczucia. Najpierw biało-czerwoni boleśnie przegrali z Portugalią 1:3, a w rewanżowym starciu z Chorwacją podopieczni Michała Probierza wyszli na prowadzenie 1:0 za sprawą Piotra Zielińskiego, ale w drugiej połowie podopieczni Michała Probierza stracili trzy gole w siedem minut. Ostatecznie kadrowicze doprowadzili do wyrównania 3:3. Przypomnijmy, że Ogniści mecz kończyli w "dziesiątkę" po brutalnym faulu Livakovicia na Lewandowskim.

Dyskusja nt. Matty'ego Casha

Po meczu dziennikarze i eksperci szeroko skomentowali przebieg tego spotkania. W jednym z programów na Kanale Sportowym podjęty został temat Matty'ego Casha, którego w swoim składzie nie widzi Michał Probierz. Zdaniem komentatorów my nie możemy sobie pozwolić na to, by nie powoływać czołowego zawodnika Premier League, który może biegać przez 90. minut.

Zawodnik Aston Villi nie miał okazji, by się pokazać u Michała Probierza. Ostatni raz oglądaliśmy go z orzełkiem na piersi przed mistrzostwami Europy w barażowym meczu z Estonią. Defensor pojawił się na boisku w drugiej połowie i musiał zejść po 10. minutach z powodu urazu. Od tamtej pory selekcjoner nie widzi go w kadrze.

Wymowne słowa Artura Wichniarka

Nie od dziś wiadomo, że Matty Cash nie mówi po polsku. Wiele osób właśnie w tym upatruje absencji zawodnika Premier League. Zdaniem ekspertów jest to niedorzeczne. Mocny komentarz w tej kwestii wygłosił Artur Wichniarek.

– Dziwię się, że Michał Probierz nie chce Matty’ego Casha, który nie mówi po polsku, bo w swoich klubach przecież też nie rozmawiał po polsku z zawodnikami, bo nie miał Polaków w składzie. Odprawy były raczej po angielsku – zakpił.

Czy Matty Cash wróci do łask Michała Probierza? Przekonamy się o tym przed listopadowym zgrupowaniem. Reprezentacja Polski rozegra rewanżowe spotkania z Portugalią (wyjazd) i Szkocją (dom).

