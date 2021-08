Reprezentant Polski bliski transferu do Włoch. Czy będzie w stanie się odbudować?

Mimo że okienko transferowe w największych ligach europejskich powoli dobiega końca, dla Polaków będzie ono gorące do samego końca. Jeszcze w tym tygodniu klub może zmienić Dawid Kownacki, o czym donosi „Przegląd Sportowy”.

Kownacki na celowniku Empoli

Jak czytamy w artykule, mimo różnych zawirowań w karierze w ostatnich latach, napastnik wciąż cieszy się dużym uznaniem na Półwyspie Apenińskim. Dlatego właśnie znalazł się w kręgu zainteresowań Empoli, tegorocznego beniaminka Serie A.

Na razie nie wiadomo jakiej kwoty zażąda Fortuna Dusseldorf od zespołu z Italii, aczkolwiek może być ona wysoka z dwóch względów. Po pierwsze Polak wciąż pozostaje najdroższym zakupem w historii klubu. Nieco ponad półtora roku temu Niemcy zapłacili za niego 6,75 miliona euro. Po drugie – tego lata Empoli zarobiło około 21,5 miliona na sprzedaży Hameda Traore i Antonino La Guminy, więc Fortuna prawdopodobnie spróbuje to wykorzystać. Nie należy też wykluczać opcji wypożyczenia.

Nawiązać do lepszych czasów

Z drugiej strony Kownacki w poprzednim sezonie wcale nie był w rewelacyjnej formie i rozgrywek 2021/22 również nie rozpoczął okazale. Tylko w kwietniu i maju grał na miarę swojego potencjału. Wtedy to wystąpił w ośmiu meczach 2. Bundesligi, strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Katastrofalnie prezentował się natomiast jeszcze wcześniej, gdy Fortuna występowała na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Co z Pinamontim?

Włosi mają jednak nadzieję, że Kownacki będzie w stanie nawiązać do sezonów 2016/17 (w Lechu) i 2017/18 (w Sampdorii), kiedy rzeczywiście jego gra mogła się podobać, a do tego jako skrzydłowy był całkiem skuteczny. Co ciekawe jednak, w transferze Kownackiego przeszkodzić może inny zawodnik – Andrea Pinamonti z Interu, który jest numerem jeden na liście życzeń Empoli. Polak miałby być dla niego ewentualną alternatywą.

