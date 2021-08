Koniec przygody Cristiano Ronaldo z Juventusem. „Powiedział mi, że chce odejść”

O chęci odejścia Cristiano Ronaldo z Juventusu mówiło się od dawna, lecz dopiero 27 sierpnia dostaliśmy oficjalne potwierdzenie tej tezy. Potwierdził ją sam trener Starej Damy, czyli Massimiliano Allegri, na konferencji prasowej. Mówi się, że wyścig o względy pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki wygrywa Manchester City.

Transfer Ronaldo już pewny?

Mało tego, jeden z portugalskich dziennikarzy, Goncalo Lopes, na Twitterze napisał nawet, że transfer ten jest w zasadzie dopięty. Inny przedstawiciel mediów, doskonale zorientowany w tej sferze piłki nożnej, przekonuje, że gwiazdor zdążył już pożegnać się ze swoimi kolegami z Juventusu.

Według Fabrizio Romano jednak The Citizens nie złożyli jednak jeszcze oficjalnej oferty za Ronaldo. Stara Dama natomiast chciałaby zarobić na nim około 30 milionów euro, co i tak jest kwotą wysoką jak na fakt, że mówimy o 36-latku. Jorge Mendes, reprezentujący interesy swojego rodaka, ma być w stałym kontakcie z szefostwem Manchesteru City, ustalając szczegóły finansowe umowy napastnika z Obywatelami. Co ciekawe w Anglii miałby zarabiać mniej niż obecnie, czyli poniżej 31 milionów euro za sezon.

Rooney nie wierzy w przejście Ronaldo do Manchesteru City

Nie wszyscy wierzą jednak w przejście Ronaldo do The Citizens. – Uważam, że Cristiano ma bardzo dobre dziedzictwo w Manchesterze United. Wiem też, jak bardzo dumny jest jako zawodnik i jako osoba. To nie jest opcja dla niego – stwierdził na przykład Wayne Rooney na antenie radia talkSPORT. Anglik niegdyś był klubowym kolegą Portugalczyka. Obaj występowali w zespole Czerwonych Diabłów w latach 2004-2009.

Chęć odejścia Ronaldo ze Starej Damy na konferencji prasowej potwierdził sam Massimiliano Allegri, trener drużyny z Turynu – Powiedział mi wczoraj, że chce natychmiast opuścić Juventus. To prawda i powód, dla którego nie było go dzisiaj na treningu i nie będzie dostępny na mecz z Empoli – stwierdził szkoleniowiec.

